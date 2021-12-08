"العويس الثقافية" تنظم مهرجانها الشعري في 14 و15 ديسمبر الجاري

المصدر: وام

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مهرجاناً شعرياً (افتراضياً) بعنوان "مهرجان العويس الشعري الثاني" في 14 و15 ديسمبر الجاري عبر برنامج "زووم" الافتراضي، وبمشاركة كوكبة من الشعراء العرب الذين يشكلون مدارس شعرية مختلفة ومن أجيال مخضرمة وشابة، حيث تتجاور الأصوات وتتوهج التجارب الشعرية في فضاء مشترك من التنوع الإبداعي، وتبث وقائع المهرجان مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

يشارك في الدورة الثانية لهذا المهرجان الشعراء: جاكلين سلام - كندا، الخضر شودار - الجزائر، حسان عزت - سوريا، عبد العزيز الزراعي - اليمن، شيخة المطيري - الإمارات، فوزي صالح - مصر، مناهل فتحي - السودان، عبد اللطيف يوسف - السعودية، أديب كمال الدين - أستراليا، ساجدة الموسوي - العراق، دارين شبير - فلسطين، لوركا سبيتي - لبنان، صفية الشحي - الإمارات، يوسف عبد العزيز - الأردن.

ويأتي هذا المهرجان تأكيداً لقيمة الشعر في الحياة العامة، وتثميناً لدور الشاعر الملهم والباعث على الأمل في المجتمع، حيث يعد الشعراء المشاركون في هذا المهرجان من ألمع الأصوات الشعرية التي ثابرت على كتابة الشعر لسنوات طويلة.