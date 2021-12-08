كانتين الشاطئ برعاية اتصالات تقدّم فعاليات استثنائية بعطلة الأسبوع الأخيرة

المصدر: دبي - البيان

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تقدّم فعالية كانتين الشاطئ 2021 برعاية اتصالات، وجهة الطعام الشاطئية المفضلة، مجموعة من المفاجآت والعروض الاحتفالية الأضخم خلال عطلة الأسبوع الأخيرة لها من 9 حتى 11 ديسمبر 2021.

وتقام الفعالية على شاطئ جميرا خلف صن ست مول، أكثر وجهات دبي استقطاباً للزوار بفضل ما يقدمه من ورشات ممتعة وعروض ترفيهية مباشرة والأنشطة الخاصة بالأطفال، إضافةً إلى أشهى المأكولات. وتولّت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تنظيم الفعالية التي أقيمت كجزء من الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات.

وفيما يلي جميع التفاصيل المتعلقة بالأنشطة والعروض والفعاليات الترفيهية المباشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من فعالية كانتين الشاطئ 2021 برعاية اتصالات:

تقام أيام الخميس والجمعة والسبت (9 - 10- 11 ديسمبر) فعالية موكب المدينة مع شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين. ويمكن للزوار بعد ذلك لقاء مدهش والترحيب به، مع الاستمتاع بعروض الرقصات والموسيقى الإماراتية التقليدية طوال المساء، بينما تتيح فعالية سبلاش آند داش من أولا لاب الفرصة للزوار لصنع عطرهم الخاص والمميز احتفاءً بالتقاليد الإماراتية.

وتختتم نشاطات الأمسية مع عرض مفرد يقدّمه يمان، إضافةً إلى منافسات وهدايا يقدّمها مو التركي.

من المتوقع أن تشهد فعالية برك CZN – اللعبة، التي جرى إطلاقها الأسبوع الماضي في كانتين الشاطئ، مشاركة كبيرة من الزوار ومرتادي الفعالية لتكون إحدى أبرز الفعاليات جذبًا خلال دورة هذا العام. وتختتم الأمسية مع عرض فني يقدمه محمد سميح وفرقته الموهوبة من الموسيقيين، حيث يقدمون أشهر الأغاني العربية التقليدية والمعاصرة من الخليج والمغرب ومصر والكويت ولبنان.

وتختتم الفعاليات يوم السبت (11 ديسمبر) بعرض مباشر يقدمه إيبي في كي، المغني وكاتب الأغاني الموهوب والمقيم في دبي، مع مجموعة من أغانيه الفلكلورية والبوب والآر اند بي.

وكما تشهد الليلة الختامية من فعالية كانتين الشاطئ العديد من الفقرات خلال أوقات متعددة من النهار (فترات بعد الظهر والمساء) مع فعالية لقاء مدهش، وعروض الرقصات والموسيقى الإماراتية التقليدية.