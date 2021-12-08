فعاليات «سوق الحديقة» تنطلق نهاية كل أسبوع في حديقة أم الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلقت حديقة أم الإمارات في العاصمة أبوظبي النسخة الأولى من فعاليات «سوق الحديقة»، الذي يقدم للزوار باقة من المنتجات والسلع المميزة والتجارب العائلية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية مارس المقبل.

وانطلقت فعاليات السوق يوم 2 ديسمبر مع حوالي 24 متجراً وعارضاً، حيث يجمع أفراد المجتمع في أجواء مفعمة بالمرح وتجارب التسوق مع باقة من المنتجات الغذائية والسلع والأنشطة الترفيهية. وبالتعاون مع «سلال فريش»، الشركة المتخصصة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، يوفر «سوق الحديقة» الفواكه والخضروات العضوية المحلية بما يعزز تنافسية المنتجات المحلية، ويدعم إمكانات المزارعين المحليين ويوفر أسواقاً مستدامة.

مجموعة متنوعة

ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بتجربة مجموعة متنوعة من المأكولات والمنتجات المحلية الصنع بدءاً من منتجات الحرف اليدوية ووصولاً إلى المجوهرات والأزياء الخاصة بالكبار والصغار على حد سواء. ويقدم عدد من الفنانين والمصممين المحليين أعمالهم وعروضهم الفنية والترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة، إلى جانب سلسلة من حصص اللياقة البدنية التي تقام للزوار ضمن فعاليات «سوق الحديقة».

أجواء مميزة

وفي هذا الصدد، قالت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي لدى حديقة أم الإمارات: «بينما تشهد الإمارات هذه الأيام أجواء شتوية مميزة، ندعو الأصدقاء والعائلات إلى الاستمتاع بأوقاتهم في الهواء الطلق، لا سيما في»سوق الحديقة«الذي يسعدنا إطلاق فعالياته بالتعاون مع»سلال فريش«، التي نتشارك معها الرؤى والأهداف ذاتها القائمة على دعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات بصفتنا الوجهة الخضراء الأضخم في قلب العاصمة أبوظبي».