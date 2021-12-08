«مهرجان فعاليات الشارقة» عروض فنية مبهرة على مسرح المجاز 10 و11 الجاري

المصدر: الشارقة ـ البيان

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يحوّل «مهرجان فعاليات الشارقة» الذي يقام يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، مسرح المجاز إلى كرنفال للفن والإبداع والترفيه تحت شعار «تشرق بفعالياتها»، حيث تأخذ الفرق الاستعراضية والموسيقية الجمهور إلى عوالم من المتعة، والحكايات الخيالية، يتابع معها عروضاً ضوئية وموسيقية ويخوض منافسات ومسابقات رياضية ومعرفية للحصول على جوائز قيّمة.

تجارب جديدة

ويفتح المهرجان الذي ينظمه موقع «فعاليات الشارقة»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الباب أمام الجمهور بمختلف الاهتمامات والفئات العمرية، لعيش تجارب جديدة، وقضاء أوقات عائلية ممتعة، يجربون فيها أصنافاً متعددة من المأكولات، ويلتقطون فيه صوراً مع شخصيات فنية جوالة، وفي الوقت نفسه يتعلمون مهارات إبداعية وتقنية مبتكرة.

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ويشهد المهرجان الذي يقام بمشاركة أكثر من 25 مؤسسة وجهة حكومية وخاصة في إمارة الشارقة، الإعلان عن أجندة فعاليات الإمارة خلال العام المقبل 2022، إذ تعد «فعاليات الشارقة» منصة رقمية مفتوحة طوال العام، يمكن من خلالها الاطلاع على أجندة أنشطة وبرامج وفعاليات الإمارة بمختلف اختصاصاتها، الثقافية، والفنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والرياضية، وغيرها.

ذكريات مميزة

وقالت علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «حرصنا أن تكون أنشطة المهرجان وفعالياته تتناسب من مختلف اهتمامات وفئات أبناء المجتمع من الكبار والصغار، فنحن نتطلع أن يكون فرصة أمام الزوار لعيش تجارب وذكريات مميزة، تثري إقامتهم أو زيارتهم لإمارة الشارقة خاصة أن فعاليات المهرجان تقام في الهواء الطلق، وبالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بالعام الخمسين».

وأضافت: «المهرجان مفتوح أمام الجميع، واخترنا أن يكون هو المنصة التي نكشف من خلالها أجندة فعاليات الإمارة طوال العام 2022، لنعرّف الجمهور بكل فئاته العمرية بما ينتظره خلال العام المقبل».

ويقدّم المهرجان باقة فعاليات عائلية تتنافس فيها العائلات للفوز بجوائز قيّمة منها تحدي «البحث عن الكنز» الذي يستوجب حل مجموعة أسئلة متعلقة بالإمارة للعثور على الكنز، و«الأرجوحة المائية» ونفق «درب النجوم»، وتحدي تحريك دواسات دراجة ثابتة لإضاءة مسرح المجاز.

ويشهد الجمهور مجموعة من الفنانين الاستعراضيين يحلقون في الهواء بأزيائهم المضيئة في عرض بعنوان «الموكب السحري الطائر»، كما سيقدم عدد من الفنانين المتجولين في أرجاء مسرح المجاز عروضاً ترفيهية مرتدين أزياءً ملونة.