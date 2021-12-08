مهرجان الشيخ زايد..برامج ثقافية متنوعة وعروض فلكلورية مبهجة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تعد أنشطة أجنحة مهرجان الشيخ زايد، وفعالياته الثقافية، والفلكلورية، والترفيهية محط جذب لاهتمام المواطنين، والمقيمين، وعائلاتهم، والسياح الذين يقصدون الدولة لزيارة معالمها السياحية، والثقافية، والترفيهية؛ حيث يقدم المهرجان لزواره خلال عطلة نهاية الأسبوع تجارب وفعاليات وأنشطة مميزة.

مسابقات تراثية

ومن أبرز هذه الفعاليات الأسبوعية التي يقيمها المهرجان، الألعاب النارية الضخمة، إلى جانب المسابقات التراثية والفلكلورية الأخرى. ويزخر المهرجان بالعديد من المناطق الترفيهية التي تتيح الفرصة للكبار والصغار قضاء أوقات ممتعة خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ ومنها مدينة الألعاب الترفيهية المخصصة للأطفال، وهي عبارة عن منطقة تحتوي على مجموعة كبيرة من الألعاب والمركبات، مثل السفينة الدوارة الأفعوانية المشوقة وعجلة الدولاب المتحرك والأحصنة الدوارة.

قالب عصري

ويجمع المهرجان العديد من الدول والبلدان التي تستعرض حضاراتها المختلفة ومنتجاتها المتنوعة في قالب عصري يجمع بين العروض الفولكلورية والتراثية، التي تجوب أجنحة المهرجان بما يعزز الموروث الثقافي لدى الزوار كافة، ويجسد رسالة الدولة المبنية على الانفتاح، والتعايش، والسلم، والأخوة الإنسانية والتسامح والتلاقي الإنساني والثقافي.

وبهدف توفير جميع سبل الراحة للزوار من العائلات والأفراد، أعد المهرجان مناطق للاستمتاع بأجواء الطبيعة في منطقتي حديقة الزهور وحديقة الأضواء.