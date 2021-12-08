بدور القاسمي: التعاون العالمي أساس تنمية قطاع النشر في مواجهة التحديات

المصدر: روما ـ البيان

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التقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أعضاء جمعية الناشرين الإيطاليين، في إطار متابعتها لأسواق النشر التي تأثرت بتداعيات أزمة كورونا في جميع أنحاء العالم، حيث تعرفت إلى التحديات التي تواجههم، واستعرضت عدداً من مبادرات الاتحاد الرامية لتمكين الناشرين وأصحاب المصلحة العاملين في قطاع النشر من خلال تمهيد الطريق أمامهم للتعافي في مرحلة ما بعد كورونا.

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جاء ذلك خلال زيارة قامت بها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي للعاصمة الإيطالية روما، حيث رافقها داريو فرانشيسكيني، وزير الشؤون الثقافية الإيطالي، في افتتاح دورة العام الجاري من معرض « بيو ليبيري» للكتاب، المعرض الوطني الأول المخصص لدور النشر الصغيرة والمتوسطة المستقلة في إيطاليا.

دور محوري

وأشادت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بمجتمع الناشرين الإيطاليين، وجهودهم الكبيرة لتعزيز مبيعات الكتب ما ساهم في رفعها بمعدل 16.3% مقارنة مع العام الماضي.

وأشارت إلى أن التحديات لا تزال تواجه قطاع النشر على الرغم من الإشارات الإيجابية للتعافي، وأن التعاون والعمل المشترك يلعب دوراً محورياً في تنمية شركات وقطاع النشر، داعية الجميع لتعزيز المرونة من خلال العمل يداً بيد، وأكدت أن هذا الهدف كان وراء إطلاق الاتحاد للخطة العالمية لتعزيز استدامة ومرونة صناعة النشر (إنسباير)، التي شهدت انضمام اتحاد الناشرين الأوروبيين و50 هيئة ومؤسسة ومنظمة عالمية.