«جائزة زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرع الآداب

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القائمة الطويلة لفرع الآداب المؤهلة للجائزة في دورتها السادسة عشرة. واستقطب فرع الآداب 852 عملاً في دورة هذا العام، وهي زيادة تمثّل 46% في عدد الترشيحات بالمقارنة بالدورة الماضية.

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وتضمنت القائمة الطويلة لفرع الآداب 15 عملاً لروائيين وكتاب وشعراء من تسع دول عربية، وهي الإمارات، العراق، مصر، سلطنة عُمان، المغرب، موريتانيا، سوريا، المملكة العربية السعودية، والكويت.

واستحوذت الأعمال في فئة «النصوص الأدبية» على العدد الأعلى من عناوين القائمة الطويلة لفرع الآداب بواقع 13 ترشيحاً.

فرص جديدة

جدير بالذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تُكرم الإنجازاتِ المتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات الأدب والفنون والعلوم الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى، وتوفّر فرصاً جديدة للكتّاب الناطقين باللغة العربية. كما تُكرّم المؤلفين الذين يكتبون عن الثقافة والحضارة العربية باللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والروسية.