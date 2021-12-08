كانتين الشاطئ يسرد تناغم ثقافات العالم في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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يواصل الموسم الجديد من فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات لعام 2021 ، توفير تجارب ترفيهية وثقافية نوعية، لزواره، مجسدا روحية فعاليات دبي، التي تجمع الترفيه والثقافة في صيغة تتناغم ومتطلبات الأفراد من شتى الثقافات. وتقدم الفعالية مجموعة من التجارب العائلية الممتعة والمميزة، حيث تشارك في برامجها 43 علامة تجارية رائدة في عالم المطاعم المحلية والعالمية.

واشتهرت الفعالية بتقديم المأكولات بمختلف مفاهيمها ضمن شاحنات الطعام والأكشاك المؤقتة، إلى جانب العروض الموسيقية وورش العمل والأنشطة، لتقدم لجميع أفراد العائلة مستويات جديدة من الترفيه.

وتعد الفعالية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي تستمر حتى 11 ديسمبر، جزءاً من الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

قائمة مشاركة

وشكلت "ستريت فود أفينيو"، جزءاً أساسياً من فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات خلال الأعوام القليلة الماضية. وتضم قائمة من المطاعم المشاركة في الدورة الجديدة منها: "مستر بيست برجر" ومطعم "كوباستا وسي زد" و "إن بوراك وجوت" وغيرها الكثير.

منصة رائعة

وقال ريزجار ساك، رئيس مجلس إدارة شركة دايفز القابضة، الشركة المالكة لعلامة سي زد إن بوراك المشاركة في الفعالية: «نفخر بمشاركتنا في احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين من خلال الانضمام إلى فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات للمرة الأولى. وتشكّل هذه الفعالية منصة رائعة لاستعراض ما نقدمه من نكهاتٍ مميزة في سي زد إن بوراك ومشاركتها مع ضيوف الفعالية الممتعة.

سعادة وحماس

وعبّر تامر الخياط، المدير الإداري والمؤسس المشارك لمطعم باي بينزا، عن سعادته بمشاركة علامته في فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، حيث قال: «نحن متحمسون للمشاركة من جديد في فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات بعد غيابنا عنها لعدة سنوات، خاصةً ونحن نعود اليوم مع عددٍ أكبر من العلامات».