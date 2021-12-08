«أقلام من ذاكرة الخمسين».. روح الإبداع وتميز الإنجازات

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفي جمعية الناشرين الإماراتيين بأصحاب المواهب والمؤسسات التي أسهمت برؤيتها الفريدة وجهودها الرائدة في تعزيز صناعة النشر في دولة الإمارات.

وذلك من خلال تنظيم معرض «أقلام من ذاكرة الخمسين» في قاعة «يور سبيس» بالشارقة، خلال الفترة من 12 إلى 18 الشهر الجاري.

ضمن إطار فعالياتها الاحتفالية بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويقام المعرض بقاعة «يور سبيس» بالشارقة، ويعرض الصفحة الأولى لجميع الصحف المحلية الصادرة في 2 ديسمبر بدءاً من عام 1971 ولغاية عام 2021، التي تضم مسيرة الدولة ومساعيها نحو تعزيز قطاعات الكتابة والنشر والإعلام وغيرها من الصناعات الإبداعية. وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين:

«يمثل عيد الاتحاد الخمسين، مناسبة تحتفي بها الدولة بمسيرة مشرّفة من الإنجازات التي حققتها في العقود الخمسة الماضية، وفرصة مثالية لتكريم جهود الذين تمكنوا من مواجهة التحديات واتخاذ الخطوات الأولى نحو تعزيز قطاع الإعلام والصحافة والنشر المزدهر في دولة الإمارات». .