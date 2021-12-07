دبي تلهم نيها باندي للغناء بثقافات العالم ولغاتها كافة

المصدر: دبي ـ البيان

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انتشرت الأغنية العربية «يا ويلي» للفنانة الهندية المقيمة في دبي نيها باندي بشكل واسع، في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

تعرفت الفنانة نيها باندي على العديد من ثقافات العالم وعلى مختلف أشكال المدارس الموسيقية، وذلك بحكم إقامتها منذ سنوات عديدة في دبي، حيث تنوع الثقافات والجنسيات، ما ألهمها لإصدار أغان من مختلف لغات وثقافات العالم.

وبهذه المناسبة، قالت نيها باندي: «أغنية»يا ويلي«تعبر عن حبي للثقافة العربية واحترامي وتقديري لها. فقد عشت في دبي منذ سنوات تعرفت خلالها على مختلف ثقافات العالم ومنها الثقافة العربية. وأغنية»يا ويلي«واحدة من الأغاني المفضلة لدي، والقريبة من قلبي. لهذا السبب، أصدرت كذلك نسخة من الأغنية باللغة الهندية».

وبعد النجاح اللافت الذي لاقته الأغنية، أصدرت المغنية نيها باندي نسخة ريمكس من أغنية «يا ويلي» بالتعاون مع منسق الأغاني البريطاني الشهير المعروف باسم «دجي دلال» (DJ Dalal).

تجدر الإشارة، إلى أن أغنية «يا ويلي» أصدرت للمرة الأولى في جميع أنحاء العالم في 29 أكتوبر 2021.