الشاعر حسن طلب في بيت شعر الأقصر وورش وأمسيات في مراكش وتطوان

المصدر: الأقصر ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استأنف بيت الشعر بالأقصر في مصر، نشاطه الأسبوعي بأمسية شعرية استضاف فيها الشاعر حسن طلب قدمه فيها الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر.

بدأ القباحي بالترحيب بجمهور بيت الشعر من المثقفين والشعراء، وبالشاعر الذي يعتبر أحد أهم رموز الشعر العربي المعاصر في مصر، قارئًا طرفًا من سيرة الشاعر الأدبية، وهو شاعر مصري من مواليد1944، تدرج في السلك الجامعى حتى أصبح عضو هيئة تدريس بكلية الآداب جامعة حلوان حالياً، نائب رئيس تحرير مجلة إبداع،وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.

تجربة مهمة

وقرأ الشاعر حسن طلب من أعماله المتنوعة، حيث قرأ قصائد مهداة للشهداء ومن ديوانه «ما كان في الإمكان كان» والذي يُعد تجربة مهمة في إطار تجاربه الشعرية السابقة كونه الديوان العشرين في سلسلة دواوينه كما يُعد من تجاربه المتميزة لأنه يصاحبه عنوان فرعي وهو «رحلة عاطفية فلسفية خارج نطاق الزمان والمكان».

ومما قاله من مقاطع شعرية:

ما كان في الإمكان.. كان

سيرة عاطفية فلسفية

- هل كانَ في الإمكانِ مِن قلَمٍ

سِوَى ما كانْ؟

الموسم الخامس

على جانب آخر واصلت دار الشعر بمراكش في موسمها الخامس تنظيم ورشات الكتابة الشعرية، الأولى موجهة للأطفال واليافعين (فقرة شاعر في ضيافة الأطفال)، والثانية للشباب وعموم المهتمين، في اختيار واع يدرك أهمية ربط دور ووظيفة هذه المؤسسة الثقافية بنسيجها المجتمعي، والسعي إلى تحسين وتطوير الكتابة الشعرية لدى المهتمين والشباب والأطفال، سواء داخل الأوساط التعليمية أو في المشهد الثقافي بالمدينة، وتنمية مهارات منتسبي ومنتسبات ورشات الكتابة الشعرية.

وأشرف الشاعر رشيد منسوم، على تأطير ورشات الكتابة الشعرية للأطفال، في مؤسسة التفتح الفني العمومية، كما استضاف مقر دار الشعر بمراكش، بالمركز الثقافي الداوديات، ورشة جديدة خصصت للأطفال.

4 شعراء

ونظّم بيت الشعر بالقيروان ملتقى صالون الشعر العربي في دورته الثالثة بمشاركة أربعة شعراء وشاعرة هم: سارة سلطاني، عرادي نصري، سالم الشرفي، جلال بن روينة، عبدالقادر صالح، من مختلف ولايات تونس، وباستضافة الضيف الشرفي للدورة الشاعر حافظ محفوظ، ويتولّى بيت الشعر إصدار كتاب يضمّ القصائد الملقاة في الملتقى للتوثيق مثلما تمّ في الدورتين السابقتين.