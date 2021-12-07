عرض أزياء تونسي يبعث الأمل بنفوس مريضات السرطان وأصحاب الهمم

المصدر: تونس - هاجر التليلي

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كانت في طريق عودتها من المعهد إلى منزلها، التلميذة ولاعبة كرة الطائرة ريم زبيّر، صعدت القطار رفقة أختها التوأم، لكنّ القطار تحرّك دون أن يغلق بابه، فانزلقت ساقها… استيقظت بعد ساعات في غرفة االعمليّات، لتسمع خبراً نزل عليها كالصاعقة مغيّراً حياتها إلى الأبد. فقدت ريم ساقيها!.

عزيمة وقوة

كان ذلك سنة 2020 عندما ظنّت أن حياتها انتهت، لكن بفضل عزيمتها وإصرارها وحبّها للحياة، تأقلمت تدريجيّا مع وضعيتها الجديدة خاصة بعد أن تمكّنت من تركيب ساقين صناعيتين في شهر أكتوبر الماضي. يومها صرّحت ريم زبيّر للإعلام أن حلمها أن تكمل دراستها وأن تصبح مضيفة طيران. شاءت الأقدار أن تتم دعوتها منذ أيام لتكون عارضة أزياء، دعوة قبلتها ريم دون تردد. وشاركت ريم بكل عزيمة وقوة في عرض أزياء «راك محلاك» في ضاحية قرطاج بالعاصمة تونس، من تنظيم جمعية روتاراكت. وقد حققت جزءاً من حلمها في هذه المشاركة في انتظار أن تستكمله عندما تصبح مضيفة طيران رغم بتر ساقيها.

أبهى حلة

«البيان» حضرت تظاهرة «راك محلاك» الداعمة لمريضات السرطان ولصاحبات الإعاقة، وتعني العبارة باللهجة التونسيّة انتبهي أنت جميلة.

وقالت أمل محفوظ رئيسة مبادرة «راك محلاك»: «إن الهدف من هذا العرض للأزياء هو بعث الأمل في نفوس المريضات اللاتي شاركن في العرض واللاتي تابعناه عن بعد. وتمت دعوة أشهر مصممي الأزياء وأصحاب صالونات التجميل لإعداد المشاركات قبل العرض حتى يظهرن في أبهى حلتهنّ. فتحقق ذلك على السّجاد الأحمر بقاع عرض بقرطاج».

وقالت أمل محفوظ: «إنهنّ فعلاً جميلات لكن تأثير حالاتهن الصحية عليهن يجعلهن ينسين جمالهن وأنوثتهن. والهدف من عرض الأزياء هو كسر الصورة النمطية لشروط الجمال المتعارف عليها».