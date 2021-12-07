«سالسا كولومبية» في ضيافة القرية العالمية

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أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن استضافة فرقة «سوينغ لاتينو»، الشهيرة عالمياً بتقديمها للعروض الفنية المميزة لرقص السالسا الكولومبي، وهي الفرقة التي رافقت النجمتين العالميتين الشهيرتين، جينيفر لوبيز وشاكيرا، خلال العرض التاريخي لهما في نهائيات كأس «السوبر بول» في عام 2020، وذلك لأداء عروضها الرائعة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

سعادة وحماس

وقال شون كورنيل مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: «إننا سعداء بانضمام عرض سوينغ لاتينو، إلى أجندة العروض الترفيهية الغنيّة للموسم السادس والعشرين. حيث تتميز الفرقة بعروضها اللاتينية المليئة بالحماس والحيوية، والتي بالتأكيد ستلهب المسرح الرئيس في القرية العالمية، بالاستعراضات المميزة، ذات الشعبية العالمية الواسعة.

وهي خطوة تأتي في إطار التزامنا بتوفير تجارب ترفيهية استثنائية للضيوف، وتقديم أروع وأقوى العروض العالمية، عبر المواسم المتتالية. لقد قدمت الفرقة عروضها في أهم الوجهات العالمية، على نحو يحاكي قيم القرية العالمية، والتزاماتها تجاه الضيوف. نحن متحمسون جداً لهذه العروض الرائعة، وندعو ضيوفنا للانضمام إلينا، والاستمتاع في قلب الروائع خلال شهر ديسمبر».

12 بطولة عالمية

ومن المنتظر أن تتألق فرقة «سوينغ لاتينو» لرقص السالسا الكولومبي، الحائزة على 12 بطولة عالمية لعروض السالسا الراقصة، بعروضها الفنية الاستثنائية، على امتداد 3 أسابيع (من 7 وحتى 31 ديسمبر)، على المسرح الرئيس في القرية العالمية. حيث سيستمتع الضيوف بمشاهدة فنون السالسا بأسلوب «كالينو» الكولومبي.

مسرح عالمي

ومن جهته، قال لويس إدواردو هيرنانديز مدير ومصمم الرقصات في فرقة سوينغ لاتينو: «لقد أضحت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمثابة مسرح عالمي لأضخم العروض العالمية. ولذلك، فإنني أعتبر وجودنا هنا، شرفاً عظيماً، خصوصاً أننا سنقدم استعراضاتنا، ونشارك أفضل ما لدينا من الثقافة اللاتينية، والمواهب على هذا المسرح المرموق في القرية العالمية في دبي».