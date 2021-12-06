افتتاح أول مركز لدعم إنشاء المحتوى في منطقة القوز الإبداعية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت منطقة القوز الإبداعية في دبي، افتتاح أول مجمع من نوعه لدعم إنشاء المحتوى لجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف المنصات مثل إنستغرام، سناب شات، تيك توك، يوتيوب وبودكاست، والذي يهدف إلى مساعدتهم على إنشاء محتوى يلبي احتياجاتهم ورغباتهم في توفير المكان المناسب وتزويدهم الأفكار الإبداعية الجديدة وتوفير الدعم الكامل، ويدعى «ثينك سمارت هب» (ThinkSmart Hub)، والذي أعلنت عنه شركة ثينك سمارت.

وفي هذه المناسبة قالت لينة نهاد حصري الرئيس التنفيذي لشركة «ثينك سمارت»: «سيكون هذا المجمع ملتقى ومجمعاً يعتني بصناع المحتوى سواء كانوا أشخاصاً أو علامات تجارية لديها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تبحث عن أشياء جديدة لإنشاء محتوى متنوع.

يحتوي المركز على عدة زوايا ضمن مكان واحد تم اعتماد تصاميم مختلفة لهذه الزوايا سيتم تغييرها بحسب التواريخ والمناسبات في دبي على مدار العام إذ ستتوافر ديكورات وأفكار تناسب كل مؤثر على حسب المناسبة التي يريدها كونه نرى أن هناك الكثير من الرواد مطلوب منهم أن يقوموا بإنشاء محتوى بشكل يومي ولكن يفتقرون للمكان والبيئة الصحيحة التي تسهل عليهم الأمر».

وتابعت لينة: «لقد اخترنا منطقة القوز الابداعية، لأنها ستكون مجمعاً حاضناً لكل المبدعين في مجال إنشاء المحتوى والفن وأحببنا أن نكون في قلب هذه المدينة ونقدم الدعم الكامل لكل صناع المحتوى والمبدعين».

والجدير بالذكر أن المركز مبنى تم تقسيمه بطريقة ملائمة يمكن تغيير التصاميم والمفروشات فيه بشكل دوري على مدار العام والفصول من خلال الألوان، الرسوم والأشكال بما يناسب مناسبات العام، كما تم توفير زوايا خاصة بالسفر والجمال وعالم الأعمال أي سيكون بمقام مواقع متنقلة ومواضيع مختلفة ضمن مكان واحد، بالإضافة إلى وجود أماكن مخصصة في المركز للأشخاص الذين يرغبون في العمل بعيداً عن المكتب والمفهوم التقليدي للعمل لمساعدتهم على ترجمة أفكارهم الإبداعية وتنفيذها.