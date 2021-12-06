بطولة فزاع لليولة الـ 22 تنطلق من المرموم

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت فعاليات النسخة الـ22 لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ17 من برنامج الميدان، ليلة الجمعة الماضية 3 ديسمبر، حيث ينظم البطولة والبرنامج مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في موقع جديد، وهو منطقة المرموم، إذ قدم المشاركون فيها، وعلى على إيقاع أغنية «شيخنا محمد» - من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث - رقصة يولة جماعية متميزة. وقد حفلت انطلاقة الحدث بعروض ومنافسات حماسية وحافلة بالتشويق.

وجاءت انطلاقة الموسم الجديد استثنائية بكافة تفاصيلها، مع إقامة ترتيبات جديدة، أبرزها إدخال منافسات السباحة للمرة الأولى، والتي تقام في مجمع حمدان الرياضي، إلى جانب إقامة منافسات ركوب الهجن، بتنافس مباشر في قلب الحدث، حيث قام اليويلة المشاركون بامتطائها والتسابق، على غرار سباق ماراثون الهجن.

تهنئة

قام راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتقديم الحلقة، واستهلها بتهنئة القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيد الاتحاد الخمسين، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه اللامحدود، وهو الذي كان وراء انطلاق هذه البطولة ومضيها قدماً في درب النجاحات المتواصلة عاماً بعد عام، حيث أصبح «كأس فزاع الذهبي» الغاية لجميع أبناء الوطن، إلى جانب دور هذه البطولة في غرس الإرث الشعبي في الأجيال المتعاقبة.

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وشهدت الحلقة الأولى تنافس رباعي المجموعة الأولى التي تضم: حمد سلطان النيادي، ماجد خليفة الغفلي، منصور محمد الفلاسي، مكتوم مانع الشامسي.

واستهل المشاركون أداءاتهم، بعرض اليولة بشكل جماعي معاً على إيقاع أغنية «شيخنا محمد» من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك، لينال حمد النيادي العلامة 48، وماجد الغفلي العلامة 47، ومنصور الفلاسي العلامة 48، ومكتوم الشامسي العلامة 49، وسط ترقب لتحديد هوية الفائزين في هذه المسابقة الذي بقي طي الانتظار حتى اللحظة الأخيرة من الحلقة، حيث تم الكشف عن نيل كل من ماجد الغفلي ومكتوم الشامسي على 25 علامة لليولة. وفي منافسات السباحة التي أقيمت في مجمع حمدان الرياضي، حصد 10 نقاط كل من مكتوم الشامسي ومنصور الفلاسي. وفي سباق القدرة بركوب الخيل، الذي يقام بالتعاون مع شرطة الخيالة بشرطة دبي، فكسب الـ20 علامة كل من مكتوم الشامسي ومنصور الفلاسي أيضاً. وفي عد القصيد التي أشرف عليها الشاعر محمد المر بالعبد، وقام خلالها المشاركون بإلقاء قصيدة «خمسين عام قبل وبعد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نال 10 علامات كل من: حمد النيادي وماجد الغفلي. وفي الرماية تفوق منصور الفلاسي ومكتوم الشامسي ليكسب كل منهما 15 علامة. وكان الختام مع ركوب الهجن، وتفوق فيه حمد النيادي ومكتوم الشامسي. وفي ختام المنافسات، تم الإعلان عن تأهل الثنائي مكتوم الشامسي الذي حقق 90 علامة، ومنصور الفلاسي الذي حقق 45 علامة، فيما خرج من السباق ماجد الغفلي الذي حقق 35 علامة، وحمد النيادي الذي نال 30 علامة.

تراث متجدد

وقدم محمد أحمد «الشلة» الخاصة بالحلقة الأولى، وقد عبر عن تقديره لجهود هذا البرنامج في دعم هذا التراث والتأكيد أنه متجدد في المجتمع، بوصفه موروثاً شعبياً قديماً يحبه الناس، وما زال متداولاً ويعلم الكثير من الحكم وتناقل الخبرات بين الأجيال. ورحب عبدالله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي، باستضافة منافسات السباحة في هذه البطولة التي من شأنها أن تصقل مهارات أبنائنا.