«كانتين الشاطئ» يهدي الأطفال جرعات ثرية من المرح والتشويق

المصدر: دبي - البيان

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تقدم دورة العام الحالي من فعالية كانتين الشاطئ في جميرا بدبي، برعاية اتصالات، العديد من الأنشطة والفعاليات المناسبة للعائلات. وتستمر هذه الدورة حتى 11 ديسمبر الجاري، حيث يتحول شاطئ جميرا وتحديداً خلف صن ست مول إلى إحدى أكثر الوجهات النابضة بالحياة في دبي مع احتفال سكان دولة الإمارات وزوارها باليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة.

وتضم هذه الفعالية مجموعة مميزة من أنشطة الترفيه العائلي التي تدخل البهجة لنفوس الأطفال وكامل أفراد العائلة، وتشمل جنة الألعاب في بستان الألعاب، وتقام هذه الفعالية للمرة الأولى ضمن كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، وتضم العديد من الألعاب القائمة على المهارات مثل ركوب الثيران ومحطة التصويب وألعاب وايب آوت والقفز بالحبال والمسار الانزلاقي. وجهة مثالية

كما تشكل منطقة (يلا مرح) الوجهة المثالية للعائلات طوال اليوم، حيث أصبحت أكبر وأفضل من أي وقت مضى. وتضم هذه المنطقة عدداً من الأنشطة مثل الألعاب القابلة للنفخ والترامبولين وسيارات التصادم الكهربائية وقلعة مدهش الترفيهية بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الرائعة ضمن ورش العمل التي تقام في مختلف أنحاء منطقة يلا مرح.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الحصول على فرصة لقاء شخصية مدهش المفضلة لديهم والتفاعل معها والتقاط الصور التذكارية الرائعة. وكذلك الاستمتاع بليلة سينمائية مبهجة تحت أضواء النجوم، حيث مشاهدة الأفلام على الشاطئ في ما يشق النجمان دواين «ذا روك» جونسون وكيفن هارت طريقهما عبر الغابة.