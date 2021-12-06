«الناشرين الإماراتيين» تناقش جوانب تطوير القطاع

المصدر: الشارقة - البيان

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عقد مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، اجتماعه الدوري الرابع لعام 2021، برئاسة علي بن حاتم رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة ما تم تنفيذه من مخرجات الاجتماع السابق، واعتماد المشاريع والمشاركات القادمة لعام 2022، ومناقشة المشاريع والمحاور، التي من شأنها الإسهام في تطوير قطاع النشر والارتقاء به.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة سبل التعاون مع عدد من الناشرين والموزعين الإماراتيين والعرب، ومناقشة سبل التعاون في إيجاد آليات متطورة للتوزيع، وعمليات التطوير والتحديث للدورات التدريبية التي تنظمها الجمعية للناشرين.

كما استعرض المجلس، خلال اجتماعه، حزمة النجاحات التي استطاع تحقيقها منذ تأسيسه عام 2009 وحتى اليوم، واعتمد خطة العمل، والمشاريع والشراكات القادمة لعام 2022، والتي تحتوي على مجموعة متكاملة من الخدمات والرؤى والتدريب، وتحديد الأولويات التجارية والتنظيمية لقطاع النشر وتمثيلها، وتعزيز حقوق الناشرين، والدفاع عنها، وحماية حقوق المؤلف الفكرية وحقوق النشر. وقال علي بن حاتم رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين: «وضعت دولة الإمارات، قطاع النشر والتوزيع، في مكانة رائدة، تسعى من خلالها إلى تعزيز مصادر المعرفة، وتنمية الوعي في خطط التنمية وأدواتها، حتى غدت صناعة النشر والاهتمام بالناشرين الإماراتيين، ضمن الأولويات، توجه بها قيادة الإمارات الرشيدة».