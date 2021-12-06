الفِكـْر أوَّلاً

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الفكر ُيحـْدِثُ في الذّكيّ تنوُّرا

والحُمق يَدفع بالفطِين إلى وَرا

فإذا أردتَ تفوُّقـًا ياصاحِبي

أوْ إن أردتَ تألّقـًا بين الورى

فادفعْ بنفسكَ للأمام تميـُّزاً

بالفكرِ لا بالجُهدِ واعتنقِ الذُّرى

قل للذي طلبَ التفوُّقَ بالغَبا

مَهما تعِبتَ فلن تنالَ تصدُّرا

فقليلُ فكـرٍ قاد أكبرَ ماردٍ

لحُتوفِهِ خلفَ المَصائد قد جَرى

كم في الحياة مَشاهدٌ ومَواعظٌ

معَ ذا يموتُ الأكثرونَ تحسـُّرا

إنيّ أقولُ لِكلّ صاحبِ فِطنةٍ

لِمَ لاتعيشُ لِفِطنةٍ مُستثْمرا؟

إنَّ الذي قاد البَهيمَ بـلِانُهىَ

أولى بـِعيشتِهِ البَهيمُ فهل دَرى؟