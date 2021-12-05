فعالية «بروف أوف فيوجن» تحطّ رحالها في أبوظبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلن فريق «بروف أوف فيوجن»، عن فعالية افتتاحية، ستُقام خلال سباق الفورمولا 1 في أبوظبي، وستجمع بين عالم العملات الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال، وعالم الرياضة والترفيه، في فندق دبليو أبوظبي، ريتش ليست تراس في جزيرة ياس (حلبة مرسى ياس)، ليلة السبت 11 ديسمبر، عند الساعة 8:00 مساءً. وستضم الفعالية حلقات النقاش والعروض الترفيهية، وجلسات دعم العلاقات والتواصل.

سيجتمع أبرز القادة والمستثمرين والمؤثرين ورواد الأعمال، من مجالات التمويل اللا مركزي والألعاب الإلكترونية، بالعملات الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال، والميتافيرس مع الجهات الفاعلة والناشِطة في مجالات الرياضة والترفيه، والأزياء والفن، والشركات التكنولوجية الكبرى، والاستثمار التقليدي في المرفق المُقام إلى جانب حلبة السباق.

كما ستضم الفعالية حلقات نقاش مع المؤثّرين الرائدين في عالم البلوك تشين والعملات الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال في مجالَي الرياضة والترفيه.

سيتحدث بيرند برايتر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيغ سيتي بيتس، التي تقيم مهرجان وورلد كلوب دوم، وفعالية سبايس كلوب كيتشن، خلال فعالية «بروف أوف فيوجن» في أبوظبي. وسيبحث مع رائد الفضاء الألماني، ماتياس مورير، الموجود في محطة الفضاء الدولية في رؤيتهما المستقبلية الكبرى، التي تقضي بتوفير الطعام لمليار شخص، وإعداد مليار وجبة في الفضاء.

وأبصرت «بروف أوف فيوجن»، النور، على يد المستثمر ورائد الأعمال الدولي إيفان كلاسين، وداعم تقنية البلوك تشين، ماتياس ميندي، الذي حاز على جوائز وأسّس منصة «بونوز ماركت»، بالإضافة إلى منظّم الفعاليات، بالي سينغ، الحائز على جوائز. كما يقودها فريقٌ من المستشارين المتمرّسين، والقادة في مجالات البلوك تشين والاستثمار والترفيه والعمل الخيري.

وقال المؤسس المشارك، ماتياس ميندي: ستشكّل هذه الفعالية، حجر الأساس لسلسلة من الفعاليات التي ستدخل فيها تقنيات العملات الرقمية الثورية إلى عالم الترفيه، من باب العمل الخيري، وستجمع الرواد في مجالات عدّة، وتتيح لهم دعم علاقاتهم، وتعزيز التآزر والابتكار.