«فيوتشر وورلد» ينطلق بتجارب ترفيهية وإبداعية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «فيوتشر وورلد الشرق الأوسط»، خلال الفترة من 9-11 ديسمبر الجاري، في منارة السعديات، مع برنامج حافل من التجارب الترفيهية، والعروض الفنية والموسيقية الحية، وفنون الطهو، واستكشاف الفضاء، والتحديات الرياضية والألعاب الإلكترونية.

ويتضمن الحدث العالمي، الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، وتنظمه «عروض أبوظبي»، بالتعاون مع مجموعة إم بي سنغافورة، ومجموعة فيوتشر، ثلاث مناطق رئيسة: «مهرجان فيوتشر»، الذي يستضيف فنانين ومنسقي موسيقى عالميين، في عروض حية مذهلة، و«قمة فيوتشر»، منصة تبادل الأفكار الخلاقة، والرؤى الابتكارية خلال حوارات ومحاضرات لمجموعة من رواد الأعمال الناجحين، يمثلون علامات تجارية مشهورة، وشركات تجزئة، ومؤسسات أعمال، وأبرز منصات التجارة الإلكترونية، و«عروض فيوتشر الحية»، مع تجارب مفعمة بالترفيه والمعارض والمنافذ المؤقتة لعلامات عالمية وإماراتية مرموقة، والتي تتيح المجال لالتقاط صور رائعة لمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الاستماع إلى تجارب ناجحة في ريادة الأعمال.

ويحتضن المهرجان، ألمع المواهب الإقليمية والدولية في مجالات الفنون والثقافة والطهو، وتحديات الرياضات الإلكترونية، إضافة إلى نخبة من المؤثرين والخبراء والرواد، يشاركون في جدول متنوع من الندوات والحوارات والجلسات التعليمية.