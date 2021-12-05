مهرجان أبوظبي يستضيف عمل «الموسيقى خطرة»

المصدر: أبوظبي- البيان

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ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أبوظبي 2022، الذي ينظم تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، يستضيف مهرجان أبوظبي 2022، بالشراكة مع المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، السبت المقبل، عملاً عالمياً بعنوان «الموسيقى خطرة» للموسيقي الإيطالي الشهير، الحائز جائزة الأوسكار، نيكولا بيوفاني؛ وذلك في قاعة فندق قصر الإمارات.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي: «نلتزم بالإسهام الخلاق في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، وترسيخ مكانتها من خلال تحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية عبر الشراكات الاستراتيجية مع كبريات المؤسسات ومهرجانات الفنون»، مشيرة إلى أن الشراكة مع السفارة الإيطالية في الدولة والمعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، تسهم في خلق آفاق جديدة للتعبير الإبداعي والموسيقي بين الدولتين، وتعزز بناء الجسور والتقارب بين شعبيهما، كما تأتي في إطار ترسيخ الدور الملهم لأبوظبي مدينة للموسيقى وعاصمة للإبداع.

وأضافت: من خلال تقديم عمل «الموسيقى خطرة»، بحضور شخصي لأول مرة في أبوظبي، للمؤلف الموسيقي العالمي نيكولا بيوفاني، الحائز الأوسكار، وأحد أبرز نجوم الموسيقى العالمية والمؤلف لأكثر من 200 فيلم، يترجم مهرجان أبوظبي رؤيته في تعزيز علاقات الشراكة بين الإمارات والعالم، واستضافة كبار المبدعين العالميين على مسارح الدولة، التي باتت وجهة للفنون والفنانين، وحاضنة إقليمية للثقافة، وعاملاً عبر شراكاته الدولية على الاحتفاء بالمنجز الإبداعي في الموسيقى، ترسيخاً لشعار دورته التاسعة عشرة «فكر الإمارات: ريادة إبداع، حرفية إنجاز، بناء حضارة».