مؤتمر «إكس بي» يعزز قطاع الموسيقى في المنطقة

المصدر: الرياض - البيان

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أعلنت شركة مدل بيست عن تفاصيل جدول الأعمال وقائمة المتحدثين الأولية في مؤتمر إكس بي للموسيقى، الفعالية الفريدة من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتستضيف العاصمة السعودية هذه الفعالية بين 13 و15 الجاري، بحضور العديد من رواد القطاع المحليين والدوليين لمناقشة آليات تطوير القطاع الموسيقي في المنطقة.

وتعليقاً على الموضوع، صرّح رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لدى مدل بيست: «يهدف مؤتمر إكس بي للموسيقى إلى تسريع وتيرة نمو القطاع في جميع أنحاء المنطقة، حيث يجمع تحت مظلته أبرز الأسماء والعقول المبدعة في القطاع لمشاركة نظرتها المستقبلية وخلاصة تجاربها، والمساهمة في عقد حوارات بنّاءة تهدف إلى اتخاذ خطوات إيجابية للنهوض بإنتاجنا الموسيقي».

وتضمّ قائمة الحضور ممثّلين عن جهات مختلفة، من العلامات التجارية والناشرين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وشركات تنظيم الفعاليات ورواد الأعمال ووسائل الإعلام المتخصصة في القطاع. وتتمحور جميع الأنشطة في المؤتمر حول أربع ركائز أساسية من شأنها تطوير القطاع الموسيقي في المنطقة، وتشمل تنمية المواهب، وتطوير المشهد الموسيقي، وتحديد السياسات المناسبة، والأثر الاجتماعي.

ويتضمّن محور تنمية المواهب 12 نشاطاً تناقش في مجملها مواضيع مهمة مثل مقوّمات المحتوى الأصلي وطريق الاحتراف والتقنيات الحديثة في القطاع. ويبدأ المؤتمر بأداء فني مباشر مع جلسة حوار تتناول ركائز النجاح في عالم الموسيقى مثل التعليم والابتكار التقني والاستثمار. كما تناقش أنشطة الفعالية المختلفة التحديات الثقافية التي تقف عائقاً أمام الوصول إلى الاحترافية في القطاع الموسيقي، خصوصاً ضمن منطقة لا تعترف بالموسيقى كمسار مهني مستقل له إمكاناته الخاصة. كما يركّز المؤتمر على أهمية التقنيات في رعاية المواهب، حيث يسلّط الضوء على مواضيع متنوعة تشمل أحدث منصات الإنتاج والأدوات والابتكارات التي يمكنها دعم المبدعين الناشئين في عالم الموسيقى.