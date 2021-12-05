افتتاح «معرض الخمسين» برعاية شما بنت محمد

المصدر: العين - وام

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تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، تم افتتاح «معرض الخمسين» للفنون التشكيلية بمركز العين مول التجاري في مدينة العين بمناسبة عيد الاتحاد الـ50 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء المعرض بمبادرة وطنية من الفنانة نايلة الأحبابي، وتنظيم من الفنانة سامية صالح، وتقديم الإعلامية نغم علي، وتم افتتاحه في 2 ديسمبر، ويستمر حتى 4 ديسمبر 2021 بحضور وفد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وإدارتها، والفنانين المشاركين بعرض لوحاتهم الفنية، والإعلاميين.

وألقت الدكتورة منى الفلاسي عضو مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، كلمة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، التي جاء فيها أنه في مثل هذا اليوم سجل التاريخ في دفتره إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان الخبر منذ خمسين عاماً سطراً واحداً، صار اليوم آلاف السطور، التي لا تكفي ما تم إنجازه خلال تلك الرحلة القصيرة زمنياً والعظيمة إنجازاً.

وأضافت أنه حين نعود لما كتبه التاريخ يوم الثاني من ديسمبر عام 1971 وما كتبه اليوم عام 2021 سندرك حجم الإنجاز المبهر للعالم كله، الذي قامت به قيادتنا الرشيدة من أجل هذا الشعب العظيم، شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وهنا نضع نقطة لنطوي صفحات خمسين عاماً مضت، ونبدأ رحلة إنجاز حضاري جديد مأمول لخمسين عاماً مقبلة ندخلها محملين بإرث عظيم من القيم والأخلاق والمعرفة والإنجاز، نسعى وراء طموح لا يحده سقف من أجل الريادة الحضارية عندما نحتفل بمئوية الإمارات 2071.

وأشارت إلى أن الفن عمود رئيسي من البنية الأساسية للحضارات الإنسانية، والفن التشكيلي ليس مجرد علاقة ما بين العين والألوان وإبداع الفنان، بل هو علاقة مركبة تتشابك فيها خيوط الروح والعقل والقلب والحواس مع الألوان والمعنى المسكون بين خيوط اللوحة، لترتقي الروح ويفرح القلب ويتفتح العقل على فضاءات جديدة من الوعي والإدراك، وتتسع رحلة الإنسان داخل المعاني القيمية التي تحتويها اللوحات والإبداعات الفنية المختلفة.

وأكدت أن الفن هو جزء أصيل من تاريخ الإنسان، فمنذ حاول الإنسان الأول رسم العالم من حوله على جدران الكهوف أصبح الفن يعكس روح وقيم المجتمع ويرتقي بالذائقة الإنسانية لأفراده، ويعبر عن المعطيات المعرفية والثقافية للمجتمع. وتعزيزاً لقيمة الفن ودوره الكبير في تنمية القيم الروحية والجمالية وقدرته على التعبير عن ثقافة المجتمع وروحه الطيبة، يسعدني أن أشارك معكم في افتتاح معرض الخمسين، الذي يحمل قيمة الفن حين يعبر عن قيمة الوطن، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الخمسين من عمر دولة الإمارات العربية المتحدة.

واختتمت بتقديم التهنئة للوطن والقيادة الرشيدة التي أحبت شعبَها، فأحبها شعبُها، ومن أجل الوطن بنى هذا الحب حضارة حديثة تعيش على قيم التسامح والسلام والمحبة من أجل المستقبل، كما قدمت الشكر للفنانة نايلة الأحبابي على مبادرتها الوطنية، وللفنانة التشكيلية سامية صالح على العمل الراقي لتنظيم المعرض، وحرصهما على تنمية الذوق الفني للمجتمع والاحتفاء بروح الخمسين، وقدمت الشكر لإدارة العين مول، ولجامعة الإمارات العربية المتحدة، كما قدمت التحية لجميع المشاركين في المعرض على أعمالهم الفنية والإبداعية.

وقالت الشاعرة نايلة الأحبابي، صاحبة فكرة المبادرة: إن مبادرة معرض الخمسين أتت تجسيداً لفكرة إكسبو في خلق التواصل العالمي، ويضم المعرض ثقافات مختلفة تجسد التسامح، حيث يضم 50 فناناً تشكيلياً عالمياً من دول مختلفة احتفاءً واحتفالاً بعيد الاتحاد الـ50، كما أن المعرض يمثل الثقافة والفنون والتسامح ويسمو بروح التعايش في هذا الوطن المعطاء.

كما قدمت الشكر للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على دورها الفاعل والمشهود في دعم الفن والمعرفة والثقافة بكافة أوجهها، ودورها المشهود في المجتمع بعطائها وتميزها.

من جانبها قالت الفنانة سامية صالح، منظمة المعرض: إن مسؤولية الفنان تجاه المجتمع رفع قيمة الأعمال الفنية التي يقدمها، والتي يكون حريصاً فيها على الارتقاء بالذوق العام للمجتمع، وتوثيق تطور الشعوب تاريخياً، لذلك نحرص دائماً على إقامة المعارض في المناسبات الوطنية لخلق لوحات تحكي تاريخ الدولة وتوثق الإنجازات من خلال عيون ورؤى جنسيات مختلفة، حيث شارك معنا خمسون فناناً من جنسيات مختلفة بـ50 لوحة تعكس حبهم للإمارات وارتباطهم بإنجازات الدولة في اليوبيل الذهبي.

وفي نهاية المعرض رافقت الفنانة سامية صالح وفد مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، والحاضرين لحفل الافتتاح في جولة بالمعرض للتعرف على المجموعة الفنية التي ضمها المعرض.