برامج فنية وترفيهية «تشرق» في المجاز 10 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «فعاليات الشارقة»، المبادرة التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والمنصة التي تجمع كل فعاليات إمارة الشارقة على الإنترنت، عن تنظيم الدورة الأولى من «مهرجان فعاليات الشارقة»، تحت شعار «تشرق بفعالياتها»، يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، في مسرح المجاز، فاتحة بذلك الباب أمام الجمهور من مختلف الفئات العمريّة للحضور والمشاركة في برنامج حافل من الفعاليات الترفيهية والفنية والإبداعية التي تجمع بين الرياضة والموسيقى والغناء والمسابقات والألعاب والفقرات التراثية والشعبية، وغيرها.

وتقام فعاليات المهرجان، الذي يعد الأول من نوعه، بمشاركة أكثر من 25 هيئة ومؤسسة حكومية وخاصة في الإمارة، من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 11 مساءً، في يومه الأول (الجمعة)، فيما تقام في اليوم الثاني من الساعة 2 ظهراً ولغاية الساعة 10 مساءً، مستضيفاً إلى جانب العروض والأنشطة والمسابقات، سلسلة ورش عمل تدريبية وأمسيات شعرية وعروض راقصة وأخرى استعراضية، إلى جانب سحوبات على جوائز قيّمة يدخل فيها تلقائياً كل من يسجل لحضور فعاليات المهرجان.

ويشهد اليوم الأول من المهرجان الإعلان عن أجندة الفعاليات التي تنظمها مؤسسات وهيئات إمارة الشارقة في العام المقبل 2022، في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والعلمية والتراثية والرياضية والفنية والترفيهية.