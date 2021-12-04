منافسة قوية في دور العرض السينمائية خلال ديسمبر

المصدر: القاهرة - البيان

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منافسة قوية تشهدها دور العرض السينمائية في مصر، خلال شهر ديسمبر الجاري، في ظل استعداد دور العرض لاستقبال عدد من الأفلام القوية، قبل نهاية عام 2021.

ويأتي فيلم «العنكبوت»، للفنان أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، على رأس هذه الأفلام، حيث من المقرر عرضه نهاية ديسمبر، وتدور أحداثه في قالب من الأكشن والرومانسية، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.

وينضم للمنافسة فيلم «الكاهن»، الذي تدور أحداثه أيضاً في إطار تشويقي أكشن، من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، فيما تدور أحداثه حول شخصية صحافية، تجسدها درة، تتزوج من إياد نصار، الذي يجسد دور شخص يعاني من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين.

«برا المنهج»

وفي منتصف ديسمبر الجاري، تستقبل دور العرض فيلم «برا المنهج»، من بطولة ماجد الكدوانى وروبي وأسماء أبو اليزيد، وتدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يحاول اكتساب احترام زملائه، من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز، يعيش هناك، مختبئاً من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

رابع الأفلام المقرر طرحها، فيلم «ريتسا»، والذي تدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، بين أزمنة مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص، وتسير في خطوط متوازية، إلا أن هناك رابطاً بينها، وتتضمن العديد من مشاهد الدراما والغموض. ويشارك في بطولة الحكايات، عدد من النجوم، على رأسهم غادة عادل، خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد.