حضور جماهيري كبير في الحفل الغنائي لـ «عيد الاتحاد» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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أحيا عدد من فناني الإمارات والوطن العربي الحفل الغنائي الوطني الذي أقيم على مسرح كورنيش الفجيرة بتنظيم «لجنة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الخمسين» احتفالاً بهذه المناسبة، وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً واسعاً من داخل الفجيرة وخارجها من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.



وشارك في الحفل الذي حظي بحضور جماهيري غفير، خمسة من نجوم الغناء الإماراتي والعربي الذين قدّموا أداءً متميّزاً لباقات متنوعة من الأغاني الوطنية والوجدانية التي تفاعل معها الحضور، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي وعيد الاتحاد الخمسين.



وبدأ الحفل بفقرة الفنان الإماراتي الشاب هزاع الضنحاني الذي أدّى مجموعة من الأغاني الإماراتية والخليجية مرفقة بالعزف على آلة العود، وتميزت بألحانها التي عكست التراث الموسيقي لدولة الإمارات وسط احتفاء كبير من الجمهور.



ثم قدّم الفنان الإماراتي محمد أحمد مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي تميزت بكلماتها الشعبية المحلية، ولاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي استمتع بهذا اللون الغنائي فيما تغنّى الفنان الإماراتي هزاع الرئيسي بعددٍ من الأغاني الوطنية والوجدانية التي تميزت بنغمها الإماراتي وكتبها أشهر شعراء النبط في الإمارات، وتفاعل معها الحضور.



فيما أدّى «سفير الألحان» الإماراتي الفنان فايز السعيد أغاني تفاعلية متنوعة من مسيرته الفنيّة وتميّز بها على مسرح الفجيرة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الاستثنائية.



وفي ختام الحفل، تألقت الفنانة العراقية رحمة رياض بغناء مجموعة مختارة من أبرز أغنياتها التي أشعلت حماس الجمهور، وتفاعل معها على أنغام الموسيقى الطربية.