أوركسترا الشباب الوطنية تأسر قلوب ضيوف القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

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استمتع ضيوف القرية العالمية بأولى الحفلات الخاصة بأكبر فرقة أوركسترا تم تجميعها في الإمارات بمشاركة ألمع المواهب الشابة من أكثر من 25 جنسية.

وتستمر أوركسترا الشباب الوطنية في تقديم حفلاتها على المسرح الرئيس في القرية العالمية بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين حتى مساء اليوم، تحت شعار «خمسون عاماً معاً» الذي تحتفل به القرية العالمية، واجتمع ما يزيد على 60 من المواهب الشابة من الدولة تحت قيادة المايسترو منير باقية ليقدموا للضيوف أروع السيمفونيات والمعزوفات الكلاسيكية والمعاصرة مستفتحين أولاً بمعزوفة النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتجسّد الأوركسترا، بفريقها متعدد الجنسيات، روح الاتحاد والتعاون والعمل الجماعي التي يعيش على نهجها شعب الإمارات. وعلى غير المألوف في منظومة الأوركسترا، وفي لفتة مؤثرة، قام قائد الأوركسترا منير باقية أثناء الحفل بتمرير العصا الموسيقية عدّة مرات إلى العازفين الشباب ليحظوا بفرصة قيادة الفرقة أثناء المعزوفات المختلفة، وهو ما يتجلّى في قيادة دولتنا الحبيبة وثقتها بالشباب لتمكينهم نحو استشراف مستقبل باهر للأمة.