قلعة الجاهلي تحتفي بعيد الاتحاد

المصدر: (العين - جميلة إسماعيل)

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شهدت فعاليات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، والتي انطلقت مساء أمس من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء في قلعة الجاهلي بمنطقة العين، حضوراً جماهيرياً غفيراً، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق التباعد الاجتماعي لجمهور فعاليات القلعة، لاسيما أن تشكل السلامة أولوية قصوى حتى في أوقات الاحتفالات.

حيث تمكن الجمهور الاستمتاع بتجربة التعرف على تراث وثقافة دولة الإمارات من خلال العادات التي تميزها. كما تفاعل الجمهور في قلعة الجاهلي، بشكل لافت مع تجسيدات ومعاني الغناء من خلال عروض الفنون الأدائية الفلكلورية، إذ نقلتهم إلى عوالم واسعة مميزة، أطلعتهم على حقيقة جماليات تاريخ وتراث المجتمع الإماراتي، بلغة فنية جاذبة وممتعة، وليس هذا فحسب، إذ أدخلت الجمهور إلى عوالم استحضار الماضي بقالب بديع، إلى جانب الحرص على استقبال الأطفال وتفعيل مشاركاتهم الجميلة، فنُظم لهم ركن خاص، ضم الألعاب والمرسم الحر. وتخصيص ركن المطبخ الإماراتي الذي أبدعت من خلاله الشيف الإماراتية مريم السبوسي في إعداد العديد من الأطباق الإماراتية الشهية وربطها بثقافات المطابخ العالمية، كالمطبخ الفرنسي، والمغربي، والروسي، وغير ذلك. لتقديم خليط لذيذ ممزوج لم يتذوق منه الجمهور قبل ذلك.