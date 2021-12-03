مهرجان الشيخ زايد يروي بتقنية الدرونز «قصة وطن»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحضور جماهيري كبير بدأ مهرجان الشيخ زايد، أول من أمس، فعاليات وأنشطة الاحتفال بـ«عيد الاتحاد الخمسين»، التي جسدت الفخر بالإنجازات التي تحققت منذ تأسيس الدولة حتى أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول وأكثرها تقدماً في العديد من المجالات، ومن أبرز الفعاليات التي أقامها المهرجان الألعاب النارية الضخمة، التي حضرها عدد كبير من الزوار وتستمر حتى مساء اليوم.

فيما انطلق، أمس، ويستمر حتى مساء اليوم عرض «قصة وطن» بطائرات الدرونز، والذي يروي مسيرة الاتحاد، وبداية نشأة وتأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين.

وعلى البوابات الرئيسية للمهرجان، استقبل الأطفال بالزي الإماراتي الزوار بالورود وبأعلام الدولة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، وانطلقت «مسيرة الحضارات العالمية» التي احتفلت من خلالها العديد من الدول المشاركة بعيد الاتحاد الخمسين، والذي جاء تعبيراً عن الصداقة والأخوة التي تربط الإمارات بهذه الدول.

عروض مميزة

إلى ذلك، قدمت «نافورة الإمارات» عروضاً مميزة دمجت بين الماء والليزر واكتست بألوان العلم الإماراتي، كما شاركت الجمهور بقصص مصورة وفيديوهات تعكس مسيرة الاتحاد والتطور، الذي شهدته دولة الإمارات وأحاديث للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حول رؤيته الثاقبة في بناء الإنسان والوطن والمجتمع. وشهدت ساحات المهرجان عروضاً فلكلورية ممتعة تعكس ثقافة وتراث دولة الإمارات والأجنحة المشاركة في المهرجان، ومنها فرقة الشرطة الموسيقية الوترية والعيالة البحرية الإماراتية وعروض الموسيقى التراثية العسكرية وعروض موسيقية متنوعة، وأخرى فلكلورية للدول المشاركة.