معرض «50 عاماً.. 50 عملاً فنياً» ينطلق في حي دبي للتصميم

المصدر: دبي - وام

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انطلقت في حي دبي للتصميم مساء أول من أمس فعاليات معرض «50 عاماً.. 50 عملاً فنياً» الذي تنظمه مؤسسة «خولة للفن والثقافة» المنصة الفنية التي أسستها حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي في أبوظبي لرعاية فن الخط العربي بجميع مدارسه واتجاهاته بالتعاون مع «k جاليري».

وذلك في إطار احتفالاتها بعيد الاتحاد الخمسين للدولة حيث شهد المعرض مشاركة واسعة من كبار الفنانين والمبدعين الإماراتيين والشباب الموهوبين والمتخصصين في مختلف الفنون البصرية والتشكيلية. تضمن الحدث - الذي تتواصل فعالياته حتى 30 ديسمبر الجاري - عرضاً لمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المتميزة بين الخط والرسم والمجسمات التي تجسد تراث وتاريخ وثقافة الدولة حيث يهدف المعرض الذي يأتي تحت رعاية سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي إلى دعم المبدعين والموهوبين من أبناء دولة الإمارات.

رحلة العطاء

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، إن المعرض يجسد رحلة 50 عاماً من العطاء من خلال عالم الفن الذي يركز على الهوية الوطنية والتراث الإماراتي الأصيل، إذ يأتي هذا الحدث في ظل احتفالاتنا بعيد الاتحاد الخمسين والتي تعكس مدى فخرنا واعتزازنا بصرح الاتحاد الشامخ، وبقيم ومبادئ الآباء المؤسسين وبمسيرة الإنجازات التي تشهدها الدولة.

وتوجهت سموها بهذه المناسبة الوطنية العظيمة بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأوضحت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار حرص المؤسسة على المساهمة في تعزيز مسيرة الحراك الفني والحضاري والثقافي التي تشهدها دولة الإمارات من خلال العمل على دعم المبدعين والفنانين الإماراتيين وترسيخ حضورهم في التظاهرات الفنية سواء أكانت محلية لإلهام الأجيال المقبلة أو خارجية للمساهمة في بناء جسور التبادل الثقافي بين الإمارات والعالم.