احتفالات مذهلة بعيد الاتحاد الخمسين في القرية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تتلون ملامح القرية العالمية بألوان العلم الإماراتي إلى جانب ألوان أعلام دول العالم التي تجمعها في كل عام في منظومة الروائع التي لا تنتهي، حيث تحتفل القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم باليوبيل الذهبي للإمارات، بتنظيم العديد من المفاجآت لضيوفها تحت شعار «خمسون عاماً معاً»، حيث تألق المسرح الرئيسي بعرض مذهل لأوبريت «سنوات مضيئة».

والذي تؤديه فرقة أورنينا للاستعراض المسرحي، احتفاءً بخمسين عاماً من الازدهار والنجاح، خلال الفترة ما بين 1 و4 ديسمبر، بالتعاون مع النجمين الإماراتيين د.حبيب غلوم وفاطمة البلوشي اللذين شاركا بأدائهما الصوتي خلال الأوبريت، ومن إخراج ناصر إبراهيم، حيث يستعرض الأوبريت التاريخ الغني للإمارات، مع لوحات استعراضية تعكس ثقافة الاتحاد المتمثلة في التنوع والتعاون.

وتبقى أمام الجمهور فرصة لحضور الأوبريت الملحمي الذي يستعرض التاريخ الغني لدولة الإمارات، إلى جانب إضاءات تعكس الازدهار المعاصر وصولاً إلى استشراف المستقبل الواعد، في مشهد يأسر الضيوف من خلال أداء مميز لا يُنسى يعكس ثقافة الاتحاد المتمثلة في التنوع والتعاون. يستمر العرض لغاية الرابع من ديسمبر، ويقدّم مرتين يومياً على المسرح الرئيسي في القرية العالمية.

عروض وطنية

كما تشمل فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي عروضاً رائعة للأوركسترا الوطنية للشباب في دبي، حيث سيؤدي أكثر من 60 شاباً النشيد الوطني للإمارات، بالإضافة إلى مجموعة من المقطوعات الكلاسيكية لأشهر الملحنين خلال 60 دقيقة غنية بالأنغام التي تحتفي بالتعاون. وتعد الأوركسترا الوطنية للشباب أكبر أوركسترا طلابية في الإمارات، حيث تضم موسيقيين موهوبين ينتمون لأكثر من 25 جنسية بقيادة المايسترو منير باقيّة.

إلى جانب العروض المتجولة والتراثية في كل أنحاء القرية العالمية، يستمتع الضيوف بالأكلات من مختلف دول العالم والتسوق من كل الأجنحة المشاركة التي تضم منتجات تعبر عن تراث وتاريخ وصناعات دول العالم.