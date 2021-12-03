قصائد تتغنى بالعيد الخمسين في مجلس الحيرة الأدبي

المصدر: الشارقة - البيان

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في جلسة شعرية نظمها مجلس الحيرة الأدبي في دائرة الثقافة في الشارقة، أول من أمس، واحتفت بعيد الاتحاد الخمسين للدولة؛ قدّم الشعراء محمد بن يداه المنصوري، وسعيد بن خليف الطنيجي، ومحمد بن النوه المنهالي قصائد تغنت بالوطن وإنجازاته على مدى خمسين عاماً، ولامست نبض روح الجمهور، الذي تفاعل مع القراءات.

أدار الجلسة بطي المظلوم، وحضرها عدد من محبي الشعر النبطي، وقدّمتها الإعلامية فاطمة سالم خميس، التي أشارت في البداية إلى الرعاية الكبيرة، التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمثّلت في الفعاليات المستمرة، وأثمرت عن نتاج زاخر في هذا اللون الأصيل من الأدب الشعبي، كما أشارت إلى عيد الخمسين باعتباره إنجازاً وطنياً وصل إلى العالمية.

كما صاحب الجلسة الشعرية وصلة غناء شعبية في باحة المجلس، ورددت أغاني إماراتية أصيلة تحاكي عيد اليوم الاتحاد الخمسين، وإنجازات إمارات الدولة. وأضاء الشاعران الجلسة بأشعار مستمدة من روح الوطن، وأخرى تفاخرت بإنجازات الإمارات بدءاً من تأسيسها وصولاً إلى الخمسين، منطلقة من جمالية وطاقة المفردة الإماراتية النبطية.

وفي ختام الجلسة قدّم بطي المظلوم مدير المجلس، شهادات تقديرية للشعراء المشاركين، إضافة إلى مقدّمة الأمسية تقديراً لمشاركتهم الفاعلة.