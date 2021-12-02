المصدر: البيان

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يا سحابة قدرها فوق السحاب

لا يصيبك باسْ يا بحر الندى

تحت غيثك كل أنواع الشراب

الحيا لاهلك وموت لمن عدى

عذبه لجارك وللعادي عذاب

كم سقيت المعتدي طعم الرّدى

يا يد فيها الشجاعه ما تهاب

كل غالي لاجلها يعله فدى

تحملين الضرّ عنا والصعاب

وتدفعين الضيم لين آخرْ مدى

في سطور المجد خطّيتي كتاب

كل حرفٍ فيه بالعز ابتدى

يا سحابهْ قْدرَها فوقْ السحاب

لا يصيبك باسْ يا بحر الندى



تحت غيثك كل أنواع الشراب

الحيا لأهلك وموت لمن عدى



عذبه لجارك وللعادي عذاب

كم سقيت المعتدي طعم الرّدى



قصيدة يا سحابة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم@HHShkMohd #الإمارات #عيد_الاتحاد_الخمسين pic.twitter.com/4yrgmdkqKc — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 2, 2021