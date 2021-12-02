قصيدة يا سحابة.. لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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يا سحابة قدرها فوق السحاب
لا يصيبك باسْ يا بحر الندى
تحت غيثك كل أنواع الشراب
الحيا لاهلك وموت لمن عدى
عذبه لجارك وللعادي عذاب
كم سقيت المعتدي طعم الرّدى
يا يد فيها الشجاعه ما تهاب
كل غالي لاجلها يعله فدى
تحملين الضرّ عنا والصعاب
وتدفعين الضيم لين آخرْ مدى
في سطور المجد خطّيتي كتاب
كل حرفٍ فيه بالعز ابتدى
يا سحابهْ قْدرَها فوقْ السحاب— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 2, 2021
لا يصيبك باسْ يا بحر الندى
تحت غيثك كل أنواع الشراب
الحيا لأهلك وموت لمن عدى
عذبه لجارك وللعادي عذاب
كم سقيت المعتدي طعم الرّدى
قصيدة يا سحابة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم@HHShkMohd #الإمارات #عيد_الاتحاد_الخمسين pic.twitter.com/4yrgmdkqKc