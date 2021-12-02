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إكسبو 2020 دبي اليوم

قصيدة يا سحابة.. لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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  • البيان
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يا سحابة قدرها فوق السحاب
لا يصيبك باسْ يا بحر الندى

تحت غيثك كل أنواع الشراب
الحيا لاهلك وموت لمن عدى

عذبه لجارك وللعادي عذاب
كم سقيت المعتدي طعم الرّدى

يا يد فيها الشجاعه ما تهاب
كل غالي لاجلها يعله فدى

تحملين الضرّ عنا والصعاب
وتدفعين الضيم لين آخرْ مدى

في سطور المجد خطّيتي كتاب
كل حرفٍ فيه بالعز ابتدى

 

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