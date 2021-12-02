حامد السويدي: الآباء المؤسسون أرسوا قواعد دولة الاتحاد بهممهم العالية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي ومؤسسة أبوظبي للفنون «أداس»، أن دولة الاتحاد التي أرسى قواعدها المتينة الآباء المؤسسون بجهودهم الحثيثة وهممهم العالية وطموحاتهم التي لا حدود لها حتى باتت نموذجاً يحتذى به على صعيد كل المؤشرات التنافسية العالمية، وها نحن اليوم نتوج عاماً استثنائياً بإنجازات تحققت على مدى خمسين عاماً بقيادة رشيدة تعمل بإخلاصٍ وتفانٍ وبإنجازات وقفزات حضارية غير مسبوقة تحمل بين طياتها رؤى مستقبلية طموحة تستشرف المستقبل.

وقال: «نحتفي اليوم بنصف قرن من الخير والإنجازات والنجاحات ونعيش أجمل لحظات الانتماء لدولة الإمارات، دولة الاتحاد التي أرسى قواعدها المتينة الآباء المؤسسون بجهودهم الحثيثة وهمهم العالية وطموحاتهم التي لا حدود لها حتى باتت نموذجاً يحتذى به على صعيد كل المؤشرات التنافسية العالمية». وأضاف «علينا أن نُكمل مسيرة العطاء ونقود مستقبلنا بعزم واقتدار، ونستذكر دور الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».