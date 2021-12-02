الإعلام العربي يضيء على إنجازات الدولة ونجاحاتها

المصدر: (دبي - البيان)

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سلّطت مجموعة من وسائل الإعلام العربية، الأضواء على نجاحات دولة الإمارات وإنجازاتها، في إطار احتفائها بعيد الاتحاد الـ50، حيث استعرضت جهات إعلامية مراحل تطور الدولة وأهمية إنجازاتها.

كما تشارك خمس إذاعات عربية، في هذا الصدد، دولة الإمارات فرحتها بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، هي إذاعة المملكة العربية السعودية، إذاعة الكويت، إذاعة البحرين، إذاعة الأردن، وصوت العرب، على فترتين: صباحية (إذاعة البحرين، إذاعة الكويت، صوت العرب، وذلك من العاشرة حتى الثانية عشرة)، ومسائية (إذاعة المملكة العربية السعودية، إذاعة الأردن، وذلك من الثامنة حتى العاشرة)، حيث يتم الربط بين الإذاعات الخمس وبين إذاعة الشارقة. وقال علي أحمد القاسم، مدير عام إذاعة جدة والمشرف العام على الإذاعات بجدة، نحتفل مع الإمارات في عيد الاتحاد الخمسين من خلال بث مشترك مع إذاعة الشارقة. ومن جانبه، قال سعد الفندي، الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة في دولة الكويت، نبارك لأنفسنا ولشعب الإمارات الوفي بعيد الاتحاد الـ 50 للإمارات الشقيقة.

ومن جانبه، قال مدير إذاعة البحرين يونس سلمان، نتقدم للأشقاء في الإمارات بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين، ونجدها فرصة لنعبر عن اعتزازنا بما حققت الإمارات من إنجازات. وبدوره، قال مدير قنوات البث الأردنية، أمين القرعان، ستشارك قنوات البث الأردنية ممثلة بإذاعة JBC الأردنية احتفالات الأشقاء في دولة الامارات بعيد الاتحاد الخمسين. وقالت الدكتور لمياء محمود، رئيس شبكة إذاعة صوت العرب، نتقدم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بالتهنئة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، وما يربطنا بدولة الإمارات كثير وعظيم جداً.