برامج احتفالية متنوعة في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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برامج حافلة تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في احتفائها بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتضمن جدولاً متنوعاً من الفعاليات والتجارب الاستثنائية. إلى جانب الاحتفاء بتراث وثقافة الإمارات والتنوع والتسامح والقيم الإنسانية السمحة المتأصلة في نسيج مجتمعها، بالتزامن مع تسليط الضوء على مسيرة تطور وإنجازات الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية، واستشراف طموحاتها ورؤيتها للخمسين المقبلة، وذلك من خلال تنظيم فعاليات تراثية وثقافية ومعارض فنية وحفلات موسيقية وعروض أداء.

وتجدر الإشارة إلى أن احتفاء دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بعيد الاتحاد الخمسين في منطقة العين سيكون في المعالم الثقافية البارزة ومنها قصر المويجعي الذي سيستضيف أمسية للشعر النبطي وحفلاً غنائياً يحتفي بالأغنية الإماراتية يحييها كل من الفنان ناصر المنصوري، والشاعرة فطيم الحرز.

عروض متنوعة

إضافة إلى احتفالات أخرى سيتكون في قلعة الجاهلي اليوم وغداً، وتحديداً من الساعة 5 إلى 10 مساء، وسيتم تقديم عروض الفنون الأدائية الفلكلورية، والمطبخ الإماراتي، وبازار المبدعين، وركن التعليم. كما سيتحف بيت محمد بن خليفة جمهوره بعروض أدائية لفنون العيالة ضمن أجواء مستوحاة من حقبة السبعينيات والثمانينيات في دولة الإمارات.

وفي هذا الإطار قال عمر الكعبي، مدير مواقع العين التاريخية والثقافية في حديثه لـ«البيان»: «جميعنا نجزم كمواطني الدولة بأن العقود الخمسة الماضية شهدت مسيرة تطور وازدهار لدولة الإمارات وضع أسسها وغرس نهجها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه، ونعاهد قيادتنا الرشيدة بمواصلة مسيرة الإنجازات، وذلك استناداً إلى النجاحات الاستثنائية التي حققتها الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية، وسنسخر طاقاتنا وجهودنا لمواصلة مسيرة التنمية، وليس هذا فحسب، إذ سنحرص أيضاً على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة».