مهرجان الشيخ زايد يحتفي بإنجازات 50 عاماً في مسيرة الاتحاد

المصدر: أبوظبي - البيان

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يضيء «جناح عام الخمسين» في مهرجان الشيخ زايد من خلال صوره النادرة والمعلومات التي يقدمها للزائرين، على النهضة الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر، حيث يعرض، وفي إطار احتفائه بيوبيل الدولة الذهبي، من خلال أقسامه الثلاثة الإنجازات التي حققتها الدولة منذ قيام الاتحاد ومشاريعها المستقبلية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي بذله الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الدولة حتى وصلت إلى ما هي عليه في يومنا هذا.

10 أعمدة

تحت إشراف وإدارة الأرشيف الوطني وبرعاية بنك أبوظبي الأول، يضم الجناح 10 أعمدة موزعة يستطيع زوار المهرجان من خلالها التعرف إلى قلاع الدولة الـ 10 ومعرفة كل التفاصيل المتعلقة بكل واحدة منها، فضلاً عن وجود 16 شاشة عرض تتناول أبرز زيارات الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وأهم الاتفاقيات الداخلية والخارجية للدولة، بالإضافة إلى عرض مقاطع فيديو مختلفة تتحدث عن زايد والزراعة، زايد والمرأة، زايد والتعليم، زايد والصحة، زايد والرياضة وغيرها المزيد من المعلومات التي تتناول أسس قيام الدولة.

ويهدف الجناح لإلهام أجيال المستقبل وتحفيزهم على الابتكار والإبداع والتطور لا سيما في ظل ما تشهده الإمارات اليوم من تقدم تكنولوجي وحضاري وثقافي بارز.

كما يركز من خلال محتواه الغني على التقدم الذي شهدته الدولة خلال 50 عاماً الماضية مع التمسك والحفاظ على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، والتراث الغني بالقيم المتجذرة في نفوس أبناء الوطن. يذكر أن «جناح عام الخمسين» المقام ضمن مهرجان الشيخ زايد يهدف أيضاً إلى تعريف الزوار بمكانة الإمارات وما وصلت إليه حتى يومنا هذا من إنجازات طالت المريخ. واستطاعت وخلال 50 عاماً فقط أن تتفوق على العديد من البلدان في شتى المجالات.