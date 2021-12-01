السِّيرهْ والمِسيرِهْ.. رائعة شعرية جديدة لمحمد بن راشد

المصدر: البيان

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رائعة شعرية بعنوان السِّيرهْ والمِسيرِهْ قال فيها سموه:



إرفَـــعْ الــرَّايِـهْ إلـــىَ أعـلـىَ مـكـانْ

وخــبِّـرْ الـدِّنـيـا وأهَـلـهـا مــنْ نـكـونْ

وخَــلّـهـا تـنـتـشي بـسـحـرْ الـبِـيـانْ

رايـــعــاتْ الـــوَصــفْ بــبـحـورْ ووزونْ

وغَــــنِّ بــأشـعـارٍ يـخـلِّـدها الــزِّمـانْ

لـحـنـها مـاتـوصَـلْ لـمِـثـلِهْ الـلِّـحـونْ

مـطـربٍ بـدعِـهْ مـايجري مـنْ لـسانْ

بَـــدعِ فــكـرٍ حــيَّـرْ الــلِّـي يَـبـدعـونْ

تـنـتشي بـشَـلاَّتِهْ الـغـيدْ الـحِـسانْ

وإتِّـمـايلْ مــنْ طــرَب مـثـلِ الـغصونْ

وخــبِّــرْ الــدِّنـيـا بــمــا كــنَّــا وكـــانْ

مــنْ حـضارَهْ بـكلْ وصـفِ وكـلِّ لـونْ

عــن مـفـاخر عـاليه فـي كـل شـان

وعــن صــروح وعـن بـساتين وعـيون

وســـار ركـــب زايــد حـاديـه الأمــان

وحــط شـعـبه كـلـهم وسـط الـعيون

الــرقــم واحـــد لــنـا فـــي كـــل آن

في إقتصاد وفي سياسه وفي فنون

ولـلـفـضـا غــازيـن مـرخـيـن الـعـنـان

فـــوق لـلـمـريخ كـــون فـــوق كــون

مــرت الـخـمسين فــي خـيـر وأمـان

وأبـشـروا بـخـمسين فـيهن تـفرحون