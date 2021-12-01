فيلم «الكمين» يحطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ڤوكس ديستربيوشن»، عن فخرها بالنجاح الكبير، الذي حققه الفيلم الإماراتي «الكمين»، وهو إنتاج مشترك بين «إيمج نيشن أبوظبي» و«إيه جي سي إنترناشيونال»، حيث حطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر مع أكثر من 170 ألف تسجيل دخول منذ انطلاقه في الصالات في 25 نوفمبر، ما يجعله الفيلم الإماراتي والعربي الأكثر نجاحاً على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتصدر قائمة أكبر 20 سوق في شباك التذاكر العالمي. وحجز الفيلم موقعه، كواحد من بين أفضل خمسة أفلام من حيث الإيرادات الأعلى لهذا العام.

ويُعد فيلم «الكمين» أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وصورت كافة مشاهد الفيلم في الإمارات بمشاركة ممثلين وطاقم عمل يزيد على 400 فرد. وأقيم العرض الأول للفيلم مؤخراً، في «ڤوكس سينما» في «ياس مول»، وحضره مخرج الفيلم الشهير بيير موريل (مخرج فيلم «تيكن» و«ديستريكت بي 13») والمنتج «ديريك داوتشي» (منتج فيلم «رومان جي إسرائيل» و«فرانكشتاين») والمنتجة «جينيفر روث» (فيلم «بلاك سوان») وأبطال العمل، إلى جانب الجنود الإماراتيين، الذين حدثت معهم قصة الفيلم على أرض الواقع لتشكل مصدر إلهام لإنتاجه، وحصد فيلم «الكمين» منذ إطلاقه في الصالات يوم الخميس، ضجة كبيرة في شباك التذاكر وحاز على إشادة من النقاد، ويتم طرحه حالياً عبر 185 شاشة في الإمارات.

نجاح كبيرة

وقال إينياس لحود، الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما»: تفخر «ڤوكس ديستربيوشن»، بالنجاح الهائل الذي حققه فيلم «الكمين» في الإمارات، الأمر الذي الذي يؤكد الجماهيرية المتزايدة للإنتاج المحلي، ويؤكد أيضاً أن الجماهير تتطلع إلى تحقيق تجربة ترفيهية غامرة لا مثيل لها، والتي توفرها صالات السينما. ونحن ملتزمون بدعم المواهب المحلية وتوفير المنصة اللازمة لضمان إتاحة المحتوى العربي المتميز للجمهور. ونتطلع إلى المزيد من التعاون الناجح مع شركائنا «إيمج نيشن».

من جهته قال مخرج الفيلم بيير موريل، مخرج فيلم («تيكن» و«ديستريكت بي 13»): حصد فيلم «الكمين»، انطلاقاً من قصته الملهمة عن مجموعة صغيرة من الجنود الإماراتيين، الذين أظهروا شجاعة فائقة، صدى لدى المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة. ويشرفني أن أكون من المشاركين في هذا الفيلم وجزء من فريق العمل، الذي عمل على نقل هذه القصة الحقيقية وتقديمها إلى العالم.

وقالت هناء كاظم، مديرة قسم السينما والتلفزيون المحلي في شركة «إيمج نيشن» والمسؤول التنفيذي لتطوير فيلم «الكمين»: إن النجاح الذي شهده فيلم «الكمين»، على الرغم من الأيام المعدودة على إطلاقه، يعود بجزء كبير منه إلى جانب قصته المقنعة بصورة مذهلة، إلى طاقم العمل الموهوب المتواجد في أبوظبي، وهذا الإنجاز هو دليل إضافي على إنتاج المحتوى العالمي المستوى في الإمارة.