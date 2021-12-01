نادي العويس السينمائي يناقش فيلم «عائلة عن بُعد»

المصدر: دبي - البيان

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وسط حضور نخبوي متميز قدم نادي العويس السينمائي، أول من أمس، عرضاً للفيلم الإماراتي «عائلة عن بُعد»، الذي أنتجه مسرح دبي الوطني، وأخرجه خالد علي وكتب قصته سعود الزرعوني، وقام ببطولته عبدالله صالح، وأشواق، وموزة المزروعي إلى جانب عدد من الممثلين: حمد الحمادي – عبدالله الغامدي – نور الصباح – محمود القطان – إلياس شديد – عبدالله أنور – انتصار محمد – علي كياني – عبدالعزيز أنور – والطفلة جواهر محمد – محمود رمضان – عهود الجسمي – حسن محمد – فيصل حميد علي.

وتتناول قصة الفيلم بدايات جائحة كوفيد 19، عبر عائلة إماراتية مكونة من أب وأم وجدة وثلاثة أبناء، اثنان منهم يعملان في خط الدفاع الأول، ويقدمان خدماتهما الإنسانية للمرضى بتفانٍ كبير على عكس الابن الثالث، الذي يستهتر بالجائحة، والذي يعترف في النهاية بالدور الإيجابي، الذي لعبه خط الدفاع الأول وأفراد المجتمع في الإمارات لحمايتهم من الآثار السلبية للجائحة.

ظروف صعبة

ثم جرى نقاش حول الفيلم مع المخرج والمؤلف أداره الشاعر والإعلامي حسين درويش، حيث أشار خالد علي إلى ظروف العمل الصعبة، التي صوروا فيها الفيلم ضمن فترة قياسية، وإلى التفاني الكبير من طاقم العمل، ووجه الشكر إلى الجهات الداعمة والعاملة في خط الدفاع الأول ضد الجائحة، وقال: إن فكرة الفيلم توعوية وتثقيفية، ضمن قالب تشويقي وترفيهي، وقد تم تصويره مع بداية انتشار الجائحة، في عجمان، والشارقة، وأم القيوين.

وبدوره قال المؤلف سعود الزرعوني: إن قصة الفيلم مستوحاة من الحياة اليومية خلال حملة التعقيم، وإن عنوان الفيلم يعكس هوية العمل، حيث تحولت علاقات المجتمع وطرق التواصل والعمل والإنتاج إلى شكل واحد هو «التباعد»، حرصاً على سلامة الأفراد ومن هذا المنطلق كان العنوان «عائلة عن بُعد».

مفهوم الأسرة

وقد شارك في الحوار أبطال الفيلم مثل حمد الحمادي وحسن محمد وعبد الله أنور ومساعدة المخرج، وتحدث كل منهم عن علاقته بالفيلم، وعن مفهوم الأسرة الواحدة المتآزرة، التي عاشت ظروف العمل وأصيب طاقمها بالجائحة، لكنهم قدموا فيلماً غنياً بالمشاعر التي تقول «شكراً من القلب».

وفي ختام الحوار وجهت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الشكر لجميع العاملين في الفيلم، وقدمت الدروع التذكارية للمخرج خالد علي والمؤلف سعود الزرعوني ولإدارة المسرح متمثلة بالكاتبة الهنوف محمد.

يذكر أن نادي العويس السينمائي انطلق نهاية أكتوبر الماضي، ضمن رؤية ثقافية تشكل إضافة إلى اهتمامات المؤسسة بالشأن الثقافي والارتقاء بالذائقة البصرية لدى الجمهور، من خلال عرض ومناقشة أفلام إماراتية أو عربية أو عالمية، خاصة تلك الأفلام التي تنال الجوائز والتكريمات الدولية، غير أنها (في كثير من الأحيان) لا تعرض جماهيرياً.

وقد عرض في 28 أكتوبر الماضي ثلاثة أفلام قصيرة للمخرج صالح كرامة هي «سايرن الغوص، وتوزيعة، وخارجي على السطح»، بحضور المخرج وجمهور نوعي متميز، وقد لاقت تلك البادرة صدى إيجابياً في الساحة المحلية، لما تشكله من إضافة مهمة للمشهد الثقافي بشكل عام.