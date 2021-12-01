صدور العدد 27 من مجلتي «الشرقية و«الوسطى»

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدرت دائرة الثقافة بالشارقة العدد 27 من كل من مجلة «الشرقية» ومجلة «الوسطى»، عن شهر ديسمبر 2021، واشتمل العددان على مجموعة مواضيع مميزة ومتنوعة، راصدة للحراك التنموي والثقافي في المنطقة، وحزم التحفيز الاقتصادية للمشاريع الصغيرة.

وضمّ العدد 27 من مجلة «الشرقية» في باب «إنجاز» ملفاً عن الأدوار الكبيرة التي اضطلعت بها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، في دعم المشاريع الريادية في المنطقة الشرقية، كما رصدها التقرير السنوي لـ«رواد» 2020، وكذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها «رواد» وما زالت تبذلها في سبيل دعم وتوجيه وتدريب الشباب، تمهيداً لإطلاق مشاريعهم الخاصة في العمل الحر، وتمكين الشباب في جميع القطاعات وتلبية متطلبات الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له.

كما حمل العدد 27 من مجلة «الوسطى» متابعة للتطور في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، حيث سلط ملف «إنجاز» الضوء على الإنجازات التي حققها قطاع ريادة الأعمال بالمنطقة الوسطى في عام الجائحة وذلك استناداً إلى التقرير السنوي 2020 لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، حيث بلغ عدد المشاريع الريادية الجديدة المنضمة إلى عضوية «رواد» في 2020 من المنطقة الوسطى 30 مشروعاً، وهو ما يؤكد استمرار الانتعاشة والإنجازات التي ظل يحققها قطاع الأعمال في المنطقة رغم التحديات.