بدور القاسمي: توسيع آفاق التعاون العالمي يعزز قوة صناعة النشر

المصدر: الشارقة ـ البيان

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دعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، مجتمع الناشرين، والعاملين في الصناعات الإبداعية والرقمية، وأصحاب المصلحة والجهات المعنية بقطاع النشر، لإبرام الشراكات وتعزيز العلاقات الوثيقة فيما بينهم، بهدف استحداث حلول مبتكرة والتغلب على التحديات التي تواجه صناعة النشر.

جاء ذلك في كلمة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، خلال حفل افتتاح «معرض سالونيك الدولي للكتاب» في اليونان، حيث أكدت فيها أن توسيع آفاق التعاون والحوار الهادف على المستوى العالمي سيسهم بتعزيز قوة صناعة النشر وتمكين الناشرين من التكيّف مع المستجدات، مشيرة إلى أن الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر «إنسباير» (InSPIRe) سيعزز التعاون والعمل المشترك بين الناشرين، وسيلعب دوراً محورياً في تحديد الفجوات القائمة، ويكشف المزيد من الفرص المتاحة.

مواكبة التحولات

وشددت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين على التزام الاتحاد بتمكين صناعة النشر من مواكبة التحولات والتطورات المستقبلية التي تتطلب معرفة أوسع وأشمل لتوجهات القراء، مؤكدةً أن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم لكافة الناشرين والأسواق التي تواجه تحديات في التكيّف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الكتاب.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أن قطاع النشر يعد مصدراً لكل الأفكار الجديدة والعصرية التي تؤثر على الأفراد والمجتمعات والمؤسسات في مختلف بلدان العالم، وإن نجاح ناشر واحد هو نجاح لكافة الناشرين، وأعلنت أن أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين، المنصة العالمية المركزية التي تقدم دورات تدريبية بعدة لغات لتزويد الناشرين بالأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم في توظيف آليات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، ستعمل على دفع مسيرة التحول الرقمي في قطاع النشر؛ بهدف دعم جميع العاملين وسد الفجوات الرقمية القائمة فيه.

وفي كلمتها الرئيسة ضمن «برنامج الناشرين المحترفين» لدورة العام الجاري، أشادت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين بتركيز معرض سالونيك على أهمية ودور الترجمة، لافتةً إلى أن نقل المعارف والعلوم بين اللغات يلعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين الناشرين على المستوى العالمي، وفي منظومة النشر ككل.

دعم وجهود

وأوضحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن الترجمة تمهد الطريق أمام الناشرين وشركات النشر والقراء لمواكبة ومواصلة الاطلاع على المحتوى المعرفي الإبداعي الصادر في مختلف لغات وثقافات العالم، مؤكدةً التزام الاتحاد بدعم مساعي وجهود حركة الترجمة في ضوء بحث الناشرين عن قنوات جديدة لتعزيز مرونة أعمالهم ومواصلة توفير الكتب للقراء.

وعلى هامش فعاليات «معرض سالونيك الدولي للكتاب»، التقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، عدداً من أعضاء اتحاد الناشرين وأصحاب متاجر بيع الكتب اليونانيين، حيث تبادلت معهم الرؤى والأفكار حول توجهات صناعة النشر الحديثة، وسبل العمل المشترك لرسم ملامح مستقبل قطاع النشر.