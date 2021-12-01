«المعرفة والابتكار» في حاضر العرب ومستقبلهم .. تحديات وحلول

المصدر: عمّان ـ البيان

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نظّم منتدى مؤسّسة عبد الحميد شومان الثقافي، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، بالشراكة مع مؤسّسة الفكر العربي، ندوةً في عمّان لمناقشة الكتاب الذي أصدرته حديثاً «العَرَب وتحديّات التحوّل نحو المعرفة والابتكار»، لمؤلّفَيه الدكتور معين حمزة والدكتور عُمَر البزري.

سلسلة واسعة

بداية جرى عرض فيديو حول أبرز مضامين الكتاب ومُخرجاته، ثم ألقت الرئيسة التنفيذية لمؤسّسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسيّة كلمة، تطرقت فيها إلى التحدّيات الجدّية التي يواجهها عالَمنا العربي، والتي تؤثّر بشكلٍ مباشر على حياة الأفراد والمجتمعات، كالأمن الغذائي العربي، والزراعة وندرة المياه الصالحة للشرب.

1982

ثم ألقى المدير العام لمؤسسة الفكر العربي البروفيسور هنري العَويط، كلمة، لفت فيها إلى أنّ اختيار مؤسسة شومان لانعقاد هذه الندوة، جاء لكون المؤسسة، التي أطلقت في العام 1982 جائزة الباحثين العرب، رائدةً على صعيد دعم البحث العلمي وإبرازه. واختُتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة وزيرة الثقافة الأردنية، هيفاء النجّار، فأكّدت أنّ المشكلة لا تتعلّق بالبحث، وإنّما في موثوقية المصادر وصدقيتها، وقد كان لهذا الأثر الكبير على خلخلة مفهوم الثقافة وتحوّل أدوارها ومكانتها.

بعد ذلك، أقيمت جلسة حوارية أدارها الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور ضياء الدّين عرفة.