لطيفة بنت محمد تكرم أول إماراتية تتولى إدارة متحف دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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عبّرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، عن سعادتها بتكريم عائشة مبارك، أول إماراتية تتولى إدارة متحف دبي، وقالت سموها في تغريدتها: «سررت اليوم بتكريم زميلتنا عائشة مبارك، التي كانت أول إماراتية تتولى إدارة متحف دبي، والتي ساهمت بعطائها اللامحدود في تعزيز دور دبي الريادي من خلال تفانيها اللامتناهي الذي استمرّ على مدى أكثر من 50 عاماً في خدمة الثقافة والتراث في دبي».