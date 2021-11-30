جمعة الماجد يستقبل يوحنا العاشر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، صاحب الغبطة البطريركية يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يرافقه المطران غريغوريوس خوري المعتمد البطريركي في الإمارات، والأرشمندريت جورج يعقوب.

وأثنى غبطة البطريرك على جهود جمعة الماجد لمساعدته البطريركية الأنطاكية بتأسيس مركز للمخطوطات عام 2003م، إضافة لتأسيس معمل للترميم بدير البلمند بلبنان 2006م.

ومن جانبه، شكر جمعة الماجد لغبطة البطريرك زيارته الكريمة، وأشاد بالتعاون الكبير بين الجانبين.