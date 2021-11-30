«المسافة من هنا» في «جميل للفنون» يستكشف التفاعل مع المكان والزمان

المصدر: دبي ـ ريم الكمالي

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يحتضن مركز جميل للفنون بدبي معرض «المسافة من هنا»، الذي يستمر حتى 22 يناير 2022، مستكشفاً التفاعل والتجاوب الشخصي مع المكان والزمان، وتتمحور فكرة المعرض الجماعي حول كيفية أن تصبح أجسادنا مواد أساسية يمكن من خلالها التنقل في المساحات اليومية التي نعيش فيها، وارتباط الجسم بالحيز من خلال اللمس واللغة والحركة والذاكرة، مع التركيز على مساحات الانتقال، المادية وغير المادية.

وتتناول أعمال المعرض المساحات «البينية» والتبادلات التي غالباً ما يتم نسيانها أو تجاهلها أو تظهر خلال فترات التأمل والتفكير المطول.

مفاهيم متعددة

ويغطي الفنانون المشاركون في المعرض خلفيات فنية متنوعة، وينطلقون من المفاهيم الشخصية للعزلة، والحركة، والحدود، والتهجير، والحبس، والانتظار، وتتحاور أعمالهم خلال اهتمامات مشتركة متعددة، وتنتقل بين الخيال والحضور والغياب، والمألوف والمعتاد، وبرغم أن عمر الأعمال يصل لـ15 عاماً، إلا أنها مناسبة أيضاً لعصرنا الحالي.

ويرتكز معرض «المسافة من هنا» في أغلب معروضاته على مجموعة فن جميل وكذلك عدة تكليفات فنية، ويشمل أعمال كل من منى عياش، يطو برادة، هشام بنوحود، جايسون دودج، شيلبا جوبتا، جوانا حاجي توما وخليل جريح، سريشتا ريت بريمناث، هراير سركيسيان، دو هو سوه، وأنوب ماثيو توماس.

المساحات الانتقالية

وتتناول أعمال دو هو سوه الفنية قضايا الذاكرة والتاريخ والتهجير والهوية والجسد يعمل دو هو سوه مع مواد رقيقة مثل القماش والورق لإعادة إنتاج أماكن محلية عاش فيها من مواقع مختلفة حول العالم. يهتم من خلال أعماله بالمساحات الانتقالية.

«سلم - 7»

ويمثل عمل «سلم - 7» إعادة إنتاج بقياس حقيقي للسلالم في شقة دو هو سوه في نيويورك، وهي تربط شقته بشقة المالك، تصل المكانين وتفصلهما في نفس الوقت. العمل مصنوع من البوليستر الأحمر الشفاف الذي يحاكي القماش حتى أصغر التفاصيل مثل المقابس ومفاتيح الإضاءة، وغيرها.

اختيار دو هو سوه، لخدمات العمل مدروس، إذ تعكس المساحات الموجودة، بدقة مع إنكار المادية الصلبة «للواقع» كما يكشف الترهل الخفيف للقماش الضعف والهشاشة الضمنية في خامة النسيج، فيصبح عمل «سلم - 7» كما لو كان جلداً أو ظلاً يمثل الوسط، بين هنا وهناك وفي مكان آخر مساحة للتشرد والغموض.