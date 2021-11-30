ترفيه ثري بالعروض في «كانتين الشاطئ»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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تستضيف فعالية كانتين الشاطئ 2021، برعاية اتصالات، وجهة الطعام الشاطئية المفضلة في دبي، مجموعة من العلامات الجديدة، التي ستسجل حضورها الأول في الفعالية. وتستمر الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 11 ديسمبر، في جميرا بيتش، خلف «صن ست مول».

وذلك في إطار احتفالات عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن أبرز المطاعم الجديدة التي ستقدم أطباقها في مناطق مختلفة خلال الفعالية، مطعم «لا باكيت دي لي إنتروكوت»، ويسجل حضوره الأول في فعالية كانتين الشاطئ، بالإضافة إلى مطعم «مستر بيست برجر»، ومطعم أنذر وينج، ومطعم وقوت، وبرك CZN برجر، ومطعم ابسلوت زيرو وباي بينزا وغيرها. وتقام فعالية كانتين الشاطئ، بدورتها المخصصة للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وبراج وعام الخمسين، برعاية اتصالات، والشريك الداعم بلدية دبي.