فريق عمل فيلم «بانتي أور بابلي 2» يشيد بالتصوير في قصر الإمارات ويصفه بمدينة التصوير المتكاملة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نشرت شركة «ياش راج فيلمز»، أمس، لقطات حصرية من كواليس الفيلم البوليوودي المُرتقب «بانتي أور بابلي 2» الذي تم تصوير مشاهده على مدار 10 أيام خلال عام 2020 في أبوظبي، بين موقعين رئيسيين هما نادي أبوظبي للفروسية، وفندق قصر الإمارات.

إثراء مشاهد

وأشاد فريق عمل الفيلم والممثلون بوفرة مواقع التصوير في مدينة أبوظبي، حيث وصفوا تجربتهم في تصوير مشاهد فيلم التشويق والجريمة بأنها «إحدى أفضل التجارب التي حظوا بها على الإطلاق». كما أشاد الطاقم بقصر الإمارات واعتبروه بمثابة «مدينة تصوير متكاملة» تساهم إلى حد كبير في إثراء مشاهد أي فيلم سينمائي في عيون المشاهدين.

وكانت الشركة المنتجة «ياش راج فيلمز» قد تعاونت سابقاً مع لجنة أبوظبي للأفلام في إنتاج فيلم «تايغر زيندا هاي».

يواصل قصر الإمارات جذب واستقطاب صناع أفلام هوليوود وبوليوود كأحد أبرز وجهات التصوير في العالم، بعد أن ظهر في عدد من أكثر الأفلام رواجاً مثل «6 أندرغراوند»، وسباق 3، و«فاست آند فيوريوس 7».

وجهة مميزة

وعن سبب اختياره لقصر الإمارات، قال فارون في شارما، كاتب ومخرج فيلم «بانتي أور بابلي 2»: «كنا نبحث عن موقع تصوير غني ومتنوع المعالم، ليظهر بجانب أماكن تصوير محلية رائعة أخرى ووجدنا ضالتنا فيه. تعد أبوظبي وجهة مميزة لصناعتنا، فهي مزيج فريد تتناغم فيه المباني الفخمة والشواطئ الجميلة والفنادق الرائعة، ولا توجد مدينة في العالم تُضاهي أبوظبي».

ومن جانبه، قال الممثل سيف علي خان: «يُعد قصر الإمارات بمثابة موقع تصوير متكامل، فهو كبير ومتنوع ويتميز بأعلى مستويات الفخامة، ولهذا أصبح أكثر الوجهات المرغوبة لتصوير الأفلام. وقد سارت عملية التصوير بسلاسة كبيرة، وهذا بحد ذاته يجعلك تقدّر المجهود الكبير الذي بُذل لتسهيل عملية التصوير، وتحقيق هذا النجاح».

ومن جانبها، قالت بطلة العمل راني موخرجي: «أنا سعيدة بتجربة التصوير في أبوظبي، وأعتبر أن المشاهد التي قمنا بتصويرها في قصر الإمارات هي الأفضل، لقد استقبلنا طاقم عمل الفندق بحفاوة كبيرة، واستفدنا من مرافق القصر جداً».

فخر واعتزاز

وبدوره، قال هانز فريكين، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: «يغمرني شعور من الفخر والاعتزاز عند رؤية مواقع أبوظبي الساحرة عبر الشاشات الكبرى، خاصةً أن الإمارة شكّلت إضافة رائعة إلى مشاهد فيلم» بانتي أور بابلي 2«. وتساهم مشاركتنا مع أفلام بوليوود بشكل كبير في دعم قطاع السينما المحلي، ولدينا آفاق واسعة من الفرص الواعدة المشتركة بيننا، والتي ستتيح لنا ولهم مواصلة النمو والتطوّر مستقبلاً».