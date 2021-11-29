جمعة الماجد يستقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، صاحب الغبطة البطريركية يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يرافقه المطران غويغوريوس خوري المعتمد البطريركي في الإمارات، والأرشمندريت جورج يعقوب.

سعادة وشكر

وفي بداية اللقاء تحدث غبطة البطريرك عن سعادته بزيارة المركز، وشكر لجمعة الماجد مساعدته البطريركية الأنطاكية على تأسيس مركز للمخطوطات عام 2003م يقوم بترميم ورقمنة المخطوطات والوثائق والكتب النادرة في سائر الكنائس التابعة للبطريركية بسوريا ولبنان، بالإضافة إلى تأسيس معمل للترميم بدير البلمند في لبنان 2006م، وتدريب العاملين فيهما.

وأعرب البطريرك عن تقديره لجمعة الماجد منذ زيارته الأولى للمركز عام 2014 لما رآه في المركز من جمع للنفائس، وحفظ للتراث الإنساني في بلدان عدة، وما لمسه من دور حقيقي في تعزيز قيمة الفكر والثقافة للإنسان من دون فوارق إثنية أو نوعية أو أيدلوجية. وقال: «لا شك في أن ما يقوم به جمعة الماجد تجسيد لرؤية دولة الإمارات التي تسعى إلى نشر ثقافة العطاء والتسامح ورفع قيمة الإنسانية فوق أي اختلافات دينية أو نوعية أو شعوبية بين البشر».

تعاون مستمر

ومن جانبه شكر جمعة الماجد لغبطة البطريرك زيارته الكريمة، وأشاد بالتعاون الكبير بين البطريركية الأنطاكية والمركز، وتيسير كل سبل العمل المشترك، وأشار إلى أنه يعد نفسه مسؤولاً عن إنقاذ الكتاب بغض النظر عن موضوعه أو لغته، فالكتاب ملك للبشرية كلها، وأكد استمرار تعاون مركز جمعة الماجد مع البطريركية وسائر فروعها في سوريا ولبنان.

وفي ختام الزيارة قدم نيافة البطريرك بعض إصدارات البطريركية هدية إلى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.