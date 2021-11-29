مهرجان ضيافة يكرّم سيف نبيل

المصدر: دبي ـ البيان

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تسلم سيف نبيل جائزة تكريمية كعربون محبة وتقدير لمسيرته الفنية ونجاحاته، وذلك في مهرجان «ضيافة» الذي أقيم ليل أمس، بدورته الخامسة في دبي.

وقد وقع اختيار القيمين على المهرجان، على سيف نبيل لكونه نجماً عربياً أثبت جدارته على الساحة الفنية العربية، من خلال أعماله التي لاقت شهرة واسعة وانتشاراً كبيراً في الوطن العربي، بالإضافة إلى تحقيقه أرقاماً قياسية في نسب المشاهدات على يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

سعادة كبيرة

وعبر سيف، خلال تسليمه الجائزة، عن سعادته الكبيرة بالتكريم الذي اعتبره مصدر تحفيز له ليقدم الأفضل دائماً، متوجهاً بالشكر إلى القيمين على مهرجان ضيافة، كما هنأ دولة الإمارات بمناسبة عيدها الوطني الخمسين.

وكعادته، قدم سيف عرضاً راقصاً محترفاً على وقع أنغام أغنية «ممكن» التي حققت نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها، حيث أشعل الأجواء فرحاً وحماساً.

من جهة أخرى، حضر حفل التكريم عدد كبير من مشاهير الوطن العربي، وأبرز وجوه الصحافة والفن، حيث هنأوا سيف على الجائزة، وتمنوا له المزيد من التقدم والنجاحات الفنية.

يذكر أن مهرجان ضيافة لهذا العام أتى تكريماً لروح الراحل الكبير طلال المدّاح، وقام بتكريم 24 شخصية عالمية من 13 دولة مختلفة من بينها الإمارات وفرنسا والسعودية والعراق والبحرين وإيطاليا وتونس ومصر والمغرب وسوريا ولبنان.